Предложение
Актёры и съёмочная группа фильма «Предложение»

Актёры и съёмочная группа фильма «Предложение»

Режиссёры

Энн Флетчер

Anne Fletcher
Режиссёр

Актёры

Сандра Буллок

Sandra Bullock
АктрисаMargaret Tate
Райан Рейнольдс

Ryan Reynolds
АктёрAndrew Paxton
Мэри Стинберген

Mary Steenburgen
АктрисаGrace Paxton
Крэйг Т. Нельсон

Craig T. Nelson
АктёрJoe Paxton
Бетти Уайт

Betty White
АктрисаGrandma Annie
Денис О’Хэр

Denis O'Hare
АктёрMr. Gilbertson
Малин Акерман

Malin Åkerman
АктрисаGertrude
Оскар Нуньес

Oscar Nuñez
АктёрRamone
Аасиф Мандви

Aasif Mandvi
АктёрBob Spaulding
Майкл Нури

Michael Nouri
АктёрChairman Bergen

Сценаристы

Пит Чиарелли

Peter Chiarelli
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Хоберман

David Hoberman
Продюсер
Тодд Либерман

Todd Lieberman
Продюсер
Сандра Буллок

Sandra Bullock
Продюсер
Алекс Куртцман

Alex Kurtzman
Продюсер

Актёры дубляжа

Светлана Кузнецова

Актриса дубляжа
Андрей Лёвин

Актёр дубляжа
Александра Кожевникова

Актриса дубляжа
Александр Аравушкин

Актёр дубляжа
Майя Блинова

Актриса дубляжа

Художники

Скотт Миэн

Scott Meehan
Художник
Катрин Мари Томас

Catherine Marie Thomas
Художница
Дениза Пиццини

Denise Pizzini
Художница

Операторы

Оливер Степлтон

Oliver Stapleton
Оператор

Композиторы

Аарон Зигман

Aaron Zigman
Композитор