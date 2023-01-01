Биография

Энн Флетчер – актриса, режиссер, продюсер, хореограф. Начав свой творческий путь как профессиональная танцовщица, она стала известной актрисой, а затем сама сняла несколько успешных картин. Будущая артистка родилась в 1966 г. в Детройте. В 1984 г. она окончила старшую школу Лейк-Шор. Юной Энн с детства нравились танцы, поэтому в возрасте 12 лет она записалась местную студию и начала осваивать танцевальное искусство. Уже в 15 лет она стала участвовать в шоу-программах с хореографическими постановками. Когда девушке исполнилось 18 лет, она уехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжать развиваться и стать профессиональным хореографом. В Калифорнии талантливая танцовщица работала на телевидении и ставила танцы для видеоклипов разных артистов. Первые роли Энн Флетчер в кино также были связаны с ее танцевальными навыками. Свою кинематографическую карьеру она начала в 1994 г. со съемок в картинах «Флинтстоуны», «Маска», «Танкистка». В 1997 г. она выступила в привычной роли танцовщицы в известной ленте «Титаник», комедии «Джордж из Джунглей», а также стала актрисой и постановщиком танцевальных номеров в драме «Ночи в стиле буги». Успешными для артистки стали роли в картинах «Добейся успеха», «Спеши любить». В 2006 г. вышел первый фильм Энн Флетчер «Шаг вперед», в котором она выступила как режиссер. Затем она создала еще несколько картин, наиболее успешными из них стали «27 свадеб», «Предложение», «Красотки в бегах», «Пышка», сериалы «С любовью, Виктор», «ЭйДжей и королева».