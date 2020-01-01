Позывной «Барон» (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Узбекско-российский криминальный триллер об агенте под прикрытием, который становится ключевым элементом антитеррористической операции. Агент с позывным «Барон» мечтает завязать с полевой работой и вернуться к мирной жизни, но только он может предотвратить серию чудовищных терактов в Сирии. Там молодой казахстанец Булат, недавно завербованный в преступные ряды, учит новобранцев самообороне. Ему приходится нарушить правила, защитив женщину от ее супруга-террориста. Смотрите фильм 2022 года «Позывной „Барон“» в хорошем качестве онлайн в видеосервисе Wink.



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