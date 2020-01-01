8.42020, Позывной «Барон»
Боевики, Криминал117 мин18+
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Позывной «Барон» (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Узбекско-российский криминальный триллер об агенте под прикрытием, который становится ключевым элементом антитеррористической операции. Агент с позывным «Барон» мечтает завязать с полевой работой и вернуться к мирной жизни, но только он может предотвратить серию чудовищных терактов в Сирии. Там молодой казахстанец Булат, недавно завербованный в преступные ряды, учит новобранцев самообороне. Ему приходится нарушить правила, защитив женщину от ее супруга-террориста. Смотрите фильм 2022 года «Позывной „Барон“» в хорошем качестве онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаРоссия, Узбекистан
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Криминал, Драмы
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb
- РСРежиссёр
Рустам
Сагдиев
- ФМАктёр
Фархад
Махмудов
- ТМАктёр
Таукел
Мусилим
- ЮРАктриса
Юлдуз
Раджабова
- Актёр
Каан
Урганджиоглу
- Актёр
Игорь
Лифанов
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актёр
Сергей
Астахов
- ММАктёр
Мухамадали
Махмадов
- ГКСценарист
Геннадий
Ка�зачков
- ММСценарист
Мадина
Муминова
- ИАСценарист
Игорь
Ахмедов
- ФАПродюсер
Фирдавс
Абдухаликов
- ИАПродюсер
Иван
Архипов
- КАПродюсер
Ксения
Архипова
- АМПродюсер
Антон
Мамин
- АКХудожница
Анна
Кучаева
- ЭИХудожница
Эльсевар
Исхакова
- ТНМонтажёр
Тохир
Набиев
- ХАМонтажёр
Хуршид
Алиходжаев
- РМОператор
Рустам
Муродов
- Оператор
Глеб
Климов
- ЕТОператор
Елена
Топал
- ЗХКомпозитор
Зульфия
Хашимова
- ВГКомпозитор
Виктория
Гудз