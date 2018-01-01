Wink
Поворот
Актёры и съёмочная группа фильма «Поворот»

Режиссёры

Вадим Абдрашитов

Режиссёр

Актёры

Олег Янковский

АктёрВиктор Веденеев
Ирина Купченко

Актрисажена Наташа
Анатолий Солоницын

АктёрКостик
Любовь Стриженова

АктрисаЗина
Олег Анофриев

Актёрадвокат
Наталья Величко

Актрисасудья
Михаил Дадыко

Актёрпрофессор
Олимпиада Калмыкова

Актрисамать
Александр Кайдановский

Актёрдоктор
Наталья Малявина

АктрисаАльбина
Юрий Назаров

АктёрВиктор
Сергей Полежаев

АктёрНикитин
Виктор Проскурин

АктёрКобозев
Алексей Преснецов

АктёрКоролёв
Николай Смирнов

АктёрАльберт
Николай Симкин

Актёр
Татьяна Яковлева

Актриса
Е. Кирьякова

Актриса
Сергей Волкош

Актёрподследственный
Лариса Барабанова

Актриса
Станислав Михин

Актёр
Николай Погодин

Актёр
Николай Скоробогатов

АктёрПавел Дмитриевич
Георгиос Совчис

Актёр
Георгий Всеволодов

Актёр

Сценаристы

Александр Миндадзе

Сценарист
Вениамин Каверин

Сценарист

Монтажёры

Полина Скачкова

Монтажёр

Операторы

Элизбар Караваев

Оператор

Композиторы

Владимир Мартынов

Композитор