Повелитель ветра
Актёры и съёмочная группа фильма «Повелитель ветра»

Режиссёры

Игорь Волошин

Режиссёр

Актёры

Фёдор Бондарчук

АктёрФедор Конюхов
Анна Михалкова

АктрисаИрина Конюхова
Евгений Ткачук

АктёрОскар Конюхов
Андрей Бурковский

АктёрСергей Ракитин
Даниил Воробьев

АктёрНикита Голубев
Дмитрий Калихов

АктёрКоля Конюхов
Нил Бугаев

АктёрПавел Конюхов в детстве
Севастьян Бугаев

АктёрПавел Конюхов в детстве
Мирон Лебедев

АктёрФёдор Конюхов в детстве
Никита Манец

АктёрФёдор Конюхов в юности

Сценаристы

Андрей Золотарев

Сценарист
Олег Маловичко

Сценарист
Игорь Волошин

Сценарист
Ксения Мирошник

Сценарист

Продюсеры

Фёдор Бондарчук

Продюсер
Денис Баглай

Продюсер
Михаил Врубель

Продюсер
Александр Андрющенко

Продюсер

Художники

Ульяна Полянская

Художница

Монтажёры

Александр Пузырёв

Монтажёр
Андрей Фиолетов

Монтажёр
Александр Зубков

Монтажёр

Операторы

Михаил Милашин

Оператор

Композиторы

Алексей Рыбников

Композитор