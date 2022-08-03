Повар на колесах HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

Повар на колесах HD
2014, Chef
Комедия109 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сюжет фильма разворачивается вокруг шеф-повара Карла Каспера, потерявшего работу в известном ресторане Лос-Анджелеса. Карл решает организовать сеть закусочных на колесах, чтобы отыскать потерянное кулинарное вдохновение и наладить отношения с семьей.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Повар на колесах HD»