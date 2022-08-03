Повар на колесах HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Chef
Комедия109 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сюжет фильма разворачивается вокруг шеф-повара Карла Каспера, потерявшего работу в известном ресторане Лос-Анджелеса. Карл решает организовать сеть закусочных на колесах, чтобы отыскать потерянное кулинарное вдохновение и наладить отношения с семьей.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Джон
Фавро
- Актёр
Джон
Фавро
- Актриса
София
Вергара
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Оливер
Платт
- Актёр
Бобби
Каннавале
- Актёр
Дастин
Хоффман
- ЭЭАктёр
Эмджей
Энтони
- ЭСАктриса
Эми
Седарис
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Сценарист
Джон
Фавро
- Продюсер
Джон
Фавро
- СБПродюсер
Сергей
Беспалов
- РЧПродюсер
Рой
Чой
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- ВХАктриса дубляжа
Виктория
Хмельницкая
- АПАктёр дубляжа
Александр
Погребняк
- АСАктриса дубляжа
Анна
Соболева
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Кришталь
- ЛДХудожница
Лаура
Джин Шеннон
- БВХудожник
Брайан
Венегас
- Оператор
Крамер
Моргенто