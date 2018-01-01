Wink
Фильмы
Потерянный рейс
Актёры и съёмочная группа фильма «Потерянный рейс»

Актёры и съёмочная группа фильма «Потерянный рейс»

Режиссёры

Пол Гринграсс

Paul Greengrass
Режиссёр

Актёры

Кристиан Клименсон

Christian Clemenson
АктёрThomas E. Burnett
Шайен Джексон

Cheyenne Jackson
АктёрMark Bingham
Дэвид Алан Баш

David Alan Basche
АктёрTodd Beamer
Питер Хэрман

Peter Hermann
АктёрJeremy Glick
Кори Джонсон

Corey Johnson
АктёрLouis J. Nacke
Дэниэл Саули

Daniel Sauli
АктёрRichard Guadagno
Триш Гейтс

Trish Gates
АктрисаSandra Bradshaw
Ричард Бекинс

Richard Bekins
АктёрWilliam Joseph Cashman
Майкл Дж. Рейнольдс

Michael J. Reynolds
АктёрPatrick Joseph Driscoll
Халид Абдалла

Khalid Abdalla
АктёрZiad Jarrah

Сценаристы

Пол Гринграсс

Paul Greengrass
Сценарист

Продюсеры

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Майкл Броннер

Michael Bronner
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Быстрицкий

Актёр дубляжа
Борис Быстров

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Юрий Маляров

Актёр дубляжа

Художники

Алан Гилмор

Alan Gilmore
Художник
Дина Коллин

Dinah Collin
Художница
Майкл Стэндиш

Michael Standish
Художник

Монтажёры

Клер Дуглас

Clare Douglas
Монтажёр
Ричард Пирсон

Richard Pearson
Монтажёр
Кристофер Раус

Christopher Rouse
Монтажёр

Операторы

Бэрри Экройд

Barry Ackroyd
Оператор

Композиторы

Джон Пауэлл

John Powell
Композитор