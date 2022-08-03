Потерянный рейс (фильм, 2006) смотреть онлайн

Драматический триллер «Потерянный рейс» 2006 года — картина Пола Гринграсса о теракте 11 сентября. Режиссер сознательно отказывается от художественных преувеличений, чтобы показать события с почти документальной точностью.



История разворачивается на борту рейса 93, захваченного террористами. Это один из четырех лайнеров, попавших в руки боевиков «Аль-Каиды», но единственный, который не достиг цели благодаря сопротивлению пассажиров. Гринграсс показывает полную хронологию событий: от момента посадки в самолет до отчаянной попытки людей вернуть контроль над лайнером. Пока в центре управления полетами и военных штабах пытаются разобраться в происходящем, на борту рождается невероятное единство разных людей, которые принимают решение действовать. Пассажиры понимают, что шанса выжить практически нет, но надеются предотвратить катастрофу еще большего масштаба.



«Потерянный рейс» — фильм для тех, кто ценит серьезное кино о человеческой храбрости. Это эмоционально тяжелая, но важная картина, которая остается в памяти надолго.

