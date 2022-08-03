Потерянный рейс
Wink
Фильмы
Потерянный рейс

Потерянный рейс (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, United 93
Боевик, Исторический106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Драматический триллер «Потерянный рейс» 2006 года — картина Пола Гринграсса о теракте 11 сентября. Режиссер сознательно отказывается от художественных преувеличений, чтобы показать события с почти документальной точностью.

История разворачивается на борту рейса 93, захваченного террористами. Это один из четырех лайнеров, попавших в руки боевиков «Аль-Каиды», но единственный, который не достиг цели благодаря сопротивлению пассажиров. Гринграсс показывает полную хронологию событий: от момента посадки в самолет до отчаянной попытки людей вернуть контроль над лайнером. Пока в центре управления полетами и военных штабах пытаются разобраться в происходящем, на борту рождается невероятное единство разных людей, которые принимают решение действовать. Пассажиры понимают, что шанса выжить практически нет, но надеются предотвратить катастрофу еще большего масштаба.

«Потерянный рейс» — фильм для тех, кто ценит серьезное кино о человеческой храбрости. Это эмоционально тяжелая, но важная картина, которая остается в памяти надолго.

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Исторический, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Потерянный рейс»