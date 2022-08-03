Потерянный рейс (фильм, 2006) смотреть онлайн
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О фильме
Драматический триллер «Потерянный рейс» 2006 года — картина Пола Гринграсса о теракте 11 сентября. Режиссер сознательно отказывается от художественных преувеличений, чтобы показать события с почти документальной точностью.
История разворачивается на борту рейса 93, захваченного террористами. Это один из четырех лайнеров, попавших в руки боевиков «Аль-Каиды», но единственный, который не достиг цели благодаря сопротивлению пассажиров. Гринграсс показывает полную хронологию событий: от момента посадки в самолет до отчаянной попытки людей вернуть контроль над лайнером. Пока в центре управления полетами и военных штабах пытаются разобраться в происходящем, на борту рождается невероятное единство разных людей, которые принимают решение действовать. Пассажиры понимают, что шанса выжить практически нет, но надеются предотвратить катастрофу еще большего масштаба.
«Потерянный рейс» — фильм для тех, кто ценит серьезное кино о человеческой храбрости. Это эмоционально тяжелая, но важная картина, которая остается в памяти надолго.
СтранаВеликобритания, США, Франция
ЖанрИсторический, Боевик, Драма, Триллер
КачествоSD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
Гринграсс
- ККАктёр
Кристиан
Клименсон
- ШДАктёр
Шайен
Джексон
- ДААктёр
Дэвид
Алан Баш
- Актёр
Питер
Хэрман
- КДАктёр
Кори
Джонсон
- ДСАктёр
Дэниэл
Саули
- ТГАктриса
Триш
Гейтс
- РБАктёр
Ричард
Бекинс
- МДАктёр
Майкл
Дж. Рейнольдс
- ХААктёр
Халид
Абдалла
- Сценарист
Пол
Гринграсс
- Продюсер
Тим
Беван
- МБПродюсер
Майкл
Броннер
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- АГХудожник
Алан
Гилмор
- ДКХудожница
Дина
Коллин
- МСХудожник
Майкл
Стэндиш
- КДМонтажёр
Клер
Дуглас
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- Монтажёр
Кристофер
Раус
- БЭОператор
Бэрри
Экройд
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл