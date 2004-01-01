Послезавтра
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Послезавтра (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.22004, The Day After Tomorrow
Фантастика, Драмы118 мин12+

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Сюжет

Апокалипсис случится послезавтра: печальное будущее Земли гораздо ближе, чем мы думали. Мрачный фантастический триллер от режиссера «Годзиллы».

Природные катастрофы одна за другой обрушиваются на разные части планеты. Разрушение озонового слоя приводит к тому, что глобальное потепление и вечная мерзлота наступают гораздо раньше, чем ожидалось. Климатолог Джек Холл вынужден разбираться с мировыми катастрофами по заданию правительства. Однако когда его сын попадает в ловушку в обледеневшем Нью-Йорке, ученый отправляется в путь по бескрайней снежной пустыне, чтобы спасти парня. Есть ли у этого мира шанс или катастрофа необратима и сотрет половину человечества с лица Земли?

Джейк Джилленхол в леденящем душу экшене «Послезавтра». Фильм 2004 года смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Послезавтра»

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