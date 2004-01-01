Послезавтра (фильм, 2004) смотреть онлайн
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Сюжет
Апокалипсис случится послезавтра: печальное будущее Земли гораздо ближе, чем мы думали. Мрачный фантастический триллер от режиссера «Годзиллы».
Природные катастрофы одна за другой обрушиваются на разные части планеты. Разрушение озонового слоя приводит к тому, что глоба�льное потепление и вечная мерзлота наступают гораздо раньше, чем ожидалось. Климатолог Джек Холл вынужден разбираться с мировыми катастрофами по заданию правительства. Однако когда его сын попадает в ловушку в обледеневшем Нью-Йорке, ученый отправляется в путь по бескрайней снежной пустыне, чтобы спасти парня. Есть ли у этого мира шанс или катастрофа необратима и сотрет половину человечества с лица Земли?
Джейк Джилленхол в леденящем душу экшене «Послезавтра». Фильм 2004 года смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Приключения, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Роланд
Эммерих
- Актёр
Деннис
Куэйд
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- ЭРАктриса
Эмми
Россам
- ДМАктёр
Дэш
Майок
- ДОАктёр
Джей
О. Сэндерс
- СУАктриса
Села
Уорд
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- КУАктёр
Кеннет
Уэлш
- ГПАктёр
Гленн
Пламмер
- Актёр
Эдриан
Лестер
- ДНСценарист
Джеффри
Начманофф
- Сценарист
Роланд
Эммерих
- Продюсер
Роланд
Эммерих
- Продюсер
Марк
Гордон
- УЭПродюсер
Уте
Эммерих
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- АДАктёр дубляжа
Анатолий
Дубанов
- МЛХудожница
Мишель
Лалиберт
- КПХудожник
Клод
Паре
- ДСХудожник
Джералд
Салливан
- РЭХудожница
Рени
Эйприл
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- ЮШОператор
Юли
Штайгер
- ХККомпозитор
Харальд
Клозер