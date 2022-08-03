Программист Пол Хэкет совершенно случайно знакомится в кафе с симпатичной девушкой Марси и скоро оказывается у нее в квартире… Вечеринка, мягко выражаясь, не задается с самого начала. Новая подружка неожиданно закатывает истерику и намеревается покончить с собой. Несолоно хлебавши Хэкет решает, пока не поздно, спасаться бегством, но оказывается в эпицентре криминального квартала, из которого никак не может выбраться…

