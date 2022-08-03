После работы (фильм, 1985) смотреть онлайн
1985, After Hours
Триллер, Комедия93 мин18+
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О фильме
Программист Пол Хэкет совершенно случайно знакомится в кафе с симпатичной девушкой Марси и скоро оказывается у нее в квартире… Вечеринка, мягко выражаясь, не задается с самого начала. Новая подружка неожиданно закатывает истерику и намеревается покончить с собой. Несолоно хлебавши Хэкет решает, пока не поздно, спасаться бегством, но оказывается в эпицентре криминального квартала, из которого никак не может выбраться…
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- ГДАктёр
Гриффин
Данн
- Актриса
Розанна
Аркетт
- ВБАктриса
Верна
Блум
- ТЧАктёр
Томми
Чонг
- ЛФАктриса
Линда
Фиорентино
- Актриса
Тери
Гарр
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- Актёр
Чич
Марин
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- ДМАктёр
Дик
Миллер
- РФПродюсер
Роберт
Ф. Коулсберри
- ГДПродюсер
Гриффин
Данн
- ЭРПродюсер
Эми
Робинсон
- Продюсер
Дебора
Шиндлер
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- СДХудожник
Стивен
Дж. Лайнуивер
- РРХудожница
Рита
Райек
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- МБОператор
Михаэль
Балльхаус
- Композитор
Говард
Шор