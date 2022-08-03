После работы
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После работы (фильм, 1985) смотреть онлайн

1985, After Hours
Триллер, Комедия93 мин18+

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О фильме

Программист Пол Хэкет совершенно случайно знакомится в кафе с симпатичной девушкой Марси и скоро оказывается у нее в квартире… Вечеринка, мягко выражаясь, не задается с самого начала. Новая подружка неожиданно закатывает истерику и намеревается покончить с собой. Несолоно хлебавши Хэкет решает, пока не поздно, спасаться бегством, но оказывается в эпицентре криминального квартала, из которого никак не может выбраться…

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «После работы»