Полтора шпиона (фильм, 2016) смотреть онлайн

Полтора шпиона
9.32016, Central Intelligence
Боевик, Криминал103 мин18+

О фильме

Остроумная экшен-комедия «Полтора шпиона» 2016 года — картина Роусона Маршалла Тербера о встрече со старым знакомым, которая переворачивает спокойную жизнь вверх дном.

Кэлвин Джойнер — некогда звезда школы, а теперь обычный бухгалтер, пытающийся справиться с кризисом самооценки. Внезапно он получает сообщение от бывшего одноклассника — Боба Стоуна. В юности того безжалостно травили, но за прошедшие годы Боб превратился из неуверенного подростка в накачанного, гиперактивного и слегка непредсказуемого агента ЦРУ. Кэлвин понимает, что Стоун втягивает его в опасную миссию: нужно раскрыть заговор внутри разведки и предотвратить продажу секретных сведений. Проблема в том, что Боб не всегда осторожен и благоразумен, а Кэлвин — единственный, кто хоть как-то удерживает ситуацию под контролем.

«Полтора шпиона» — фильм, который идеально подходит для вечернего просмотра: легкий, веселый, с яркими забавными персонажами. Это кино о дружбе, которая возникает там, где ее меньше всего ждешь.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

