Полтора шпиона (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Остроумная экшен-комедия «Полтора шпиона» 2016 года — картина Роусона Маршалла Тербера о встрече со старым знакомым, которая переворачивает спокойную жизнь вверх дном.
Кэлвин Джойнер — некогда звезда школы, а теперь обычный бухгалтер, пытающийся справиться с кризисом самооценки. Внезапно он получает сообщение от бывшего одноклассника — Боба Стоуна. В юности того безжалостно травили, но за прошедшие годы Боб превратился из неуверенного подростка в накачанного, гиперактивного и слегка непредсказуемого агента ЦРУ. Кэлвин понимает, что Стоун втягивает его в опасную миссию: нужно раскрыть заговор внутри разведки и предотвратить продажу секретных сведений. Проблема в том, что Боб не всегда осторожен и благоразумен, а Кэлвин — единственный, кто хоть как-то удерживает ситуацию под контролем.
«Полтора шпиона» — фильм, который идеально подходит для вечернего просмотра: легкий, веселый, с яркими забавными персонажами. Это кино о дружбе, которая возникает там, где ее меньше всего ждешь.
Рейтинг
- РМРежиссёр
Роусон
Маршалл Тёрбер
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Кевин
Харт
- Актриса
Эми
Райан
- ДНАктриса
Даниэль
Николет
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- АПАктёр
Аарон
Пол
- Актёр
Райан
Хансен
- ТДАктёр
Тимоти
Джон Смит
- СКАктёр
Сион
Келепи
- РМСценарист
Роусон
Маршалл Тёрбер
- АБСценарист
Айк
Баринхолц
- ДССценарист
Дэвид
Стассен
- МФПродюсер
Майкл
Фоттрел
- ПЯПродюсер
Пол
Янг
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ПБХудожница
Паркер
Бек
- БФХудожник
Брайан
Фелти
- КРХудожница
Кэрол
Рэмси
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро