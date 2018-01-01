Биография

Пол Янг — американский продюсер. Впервые выступил продюсером комедийного сериала «Рино 911». Участвовал в создании телепроектов «Пошли в тюрьму», «911: Мальчики по вызову», «Не беспокоить», «Укрощение Уайлда», а также фильмов «Семейка Джонсов», «Всем нужна Кэт». Является исполнительным продюсером комедийного скетч-шоу «Ки и Пил», которое стабильно держало высокие рейтинги в течение несколько лет. Выступал продюсером картин «Адское дитя», «Джезабель», «Черная комедия», «В браке». В 2016 году вышли сразу две картины под его руководством — «Полтора шпиона» и «Киану». Продюсировал рейтинговые сериалы «Похитители тел», «Так близко», «Клуб комедии».