Погоня (фильм, 2011) смотреть онлайн

Правда может быть опасной, особенно если ее скрывали много лет. Лили Коллинз и Тейлор Лотнер в боевике, полном загадок.



Нэйтан Харпер — обычный парень, ученик старшей школы. Симпатичный, спортивный, из хорошей семьи, любящая девушка Карен рядом. Однако все это рушится в один день, когда Нейтан находит свое фото в списках давно пропавших детей. Только тогда он понимает, что родители обманывали его всю жизнь. Но как он попал в дом к чужим людям и кто его настоящая семья? На эти вопросы Нэйтан и Карен пытаются найти ответ. Однако чем дальше заходят их поиски, тем больше они привлекают внимание спецслужб...



Какие опасности ждут Нэйтана в погоне за правдой о своем происхождении? Триллер с элементами детектива «Погоня» 2011 года смотрите онлайн на платформе Wink.

