Погоня (фильм, 2011) смотреть онлайн
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О фильме
Правда может быть опасной, особенно если ее скрывали много лет. Лили Коллинз и Тейлор Лотнер в боевике, полном загадок.
Нэйтан Харпер — обычный парень, ученик старшей школы. Симпатичный, спортивный, из хорошей семьи, любящая девушка Карен рядом. Однако все это рушится в один день, когда Нейтан находит свое фото в списках давно пропавших детей. Только тогда он понимает, что родители обманывали его всю жизнь. Но как он попал в дом к чужим людям и кто его настоящая семья? На эти вопросы Нэйтан и Карен пытаются найти ответ. Однако чем дальше заходят их поиски, тем больше они привлекают внимание спецслужб...
Какие опасности ждут Нэйтана в погоне за правдой о своем происхождении? Триллер с элементами детектива «Погоня» 2011 года смотрите онлайн на платформе Wink.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джон
Синглтон
- ТЛАктёр
Тейлор
Лотнер
- Актриса
Лили
Коллинз
- Актёр
Альфред
Молина
- Актёр
Микаэл
Нюквист
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- Актриса
Мария
Белло
- ИВАктёр
Илья
Волох
- Актриса
Сигурни
Уивер
- ДУАктёр
Дензел
Уитакер
- АСАктриса
Антоник
Смит
- ШКСценарист
Шон
Кристенсен
- Продюсер
Джейн
Бартелм
- Продюсер
Патрик
Краули
- ДДПродюсер
Даг
Дэвисон
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- БКМонтажёр
Брюс
Кэннон
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр