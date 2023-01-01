Поехавшая (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Отечественное драмеди «Поехавшая» от режиссера «Многоэтажки» и «Вампиров средней полосы» о девушке, которая вместе с собакой путешествует по стране на велосипеде.
История основана на реальных событиях, случившихся в 2017 году. Обычная жительница столицы Анна Смолина ведет размеренную жизнь, работая на известного блогера. Когда на празднование ее очередного дня рождения никто не приезжает, она решает все изменить и отправиться к матери, с которой не виделась тринадцать лет. Девушка стирает пыль с велосипеда, берет любимую таксу и едет через всю Россию в Магадан. Впереди ее ждут веселые приключения, судьбоносные встречи и не очень дружелюбные дальнобойщики.
К чему приведет Анну долгая дорога с множеством испытаний, узнаете в интересном роуд-муви «Поехавшая» 2023 года. Фильм можно смотреть онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink прямо сейчас!
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Информация
Рейтинг
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- ТАктриса
Таисия
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актриса
Алина
Алексеева
- АСАктриса
Анастасия
Светлова
- Актриса
Олеся
Железняк
- Актриса
Маша
Кошина
- СШСценарист
Светлана
Штеба
- ММСценарист
Мария
Маслова
- ФБСценарист
Фридерике
Брин
- НАСценарист
Нжде
Айрапетян
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- МШХудожница
Мария
Швачкина
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- СКОператор
Сергей
Комаров мл.
- Композитор
Станислав
Беккер
- АБКомпозитор
Александр
Бессонов