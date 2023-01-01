Поехавшая
Wink
Фильмы
Поехавшая
9.22023, Поехавшая
Комедии, Драмы105 мин16+
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Поехавшая (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Отечественное драмеди «Поехавшая» от режиссера «Многоэтажки» и «Вампиров средней полосы» о девушке, которая вместе с собакой путешествует по стране на велосипеде.

История основана на реальных событиях, случившихся в 2017 году. Обычная жительница столицы Анна Смолина ведет размеренную жизнь, работая на известного блогера. Когда на празднование ее очередного дня рождения никто не приезжает, она решает все изменить и отправиться к матери, с которой не виделась тринадцать лет. Девушка стирает пыль с велосипеда, берет любимую таксу и едет через всю Россию в Магадан. Впереди ее ждут веселые приключения, судьбоносные встречи и не очень дружелюбные дальнобойщики.

К чему приведет Анну долгая дорога с множеством испытаний, узнаете в интересном роуд-муви «Поехавшая» 2023 года. Фильм можно смотреть онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink прямо сейчас!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поехавшая»

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