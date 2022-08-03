Подводная братва (фильм, 2004) смотреть онлайн

Весь подводный мир встревожен убийством сына главы главной преступной группировки акул и, надо же, на месте преступления находят ничего не подозревающего малька Оскара! Всю жизнь Оскар мечтал быть сильным и знаменитым, и вот ему представился прекрасный случай воспользоваться чужой славой. Но очень скоро Оскар понимает, что он натворил, взяв титул «Гроза Акул»…

