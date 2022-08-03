Подводная братва (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.72004, Shark Tale
Мультфильм, Приключения86 мин12+
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О фильме
Весь подводный мир встревожен убийством сына главы главной преступной группировки акул и, надо же, на месте преступления находят ничего не подозревающего малька Оскара! Всю жизнь Оскар мечтал быть сильным и знаменитым, и вот ему представился прекрасный случай воспользоваться чужой славой. Но очень скоро Оскар понимает, что он натворил, взяв титул «Гроза Акул»…
СтранаСША, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ББРежиссёр
Бибо
Бержерон
- ВДРежиссёр
Вики
Дженсон
- Режиссёр
Роб
Леттерман
- Актёр
Уилл
Смит
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- Актёр
Джек
Блэк
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Мартин
Скорсезе
- ЗМАктёр
Зигги
Марли
- ДЭАктёр
Даг
Э. Даг
- МИАктёр
Майкл
Империоли
- ВПАктёр
Винсент
Пасторе
- Сценарист
Роб
Леттерман
- СОСценарист
Скотт
Окерман
- АБСценарист
Алек
Берг
- БДПродюсер
Билл
Дамашке
- Продюсер
Джанет
Хили
- ДКПродюсер
Джеффри
Катценберг
- ЭЛПродюсер
Эллисон
Лион Сеган
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- РБАктёр дубляжа
Роман
Бурлаков
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- СЭХудожник
Сет
Энгстром
- СМХудожник
Сэм
Михлэп
- НФМонтажёр
Ник
Флетчер
- ПЛМонтажёр
Питер
Лонсдэйл
- ДВМонтажёр
Джон
Вензон
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер
- ДЛКомпозитор
Джаред
Ли Госселин