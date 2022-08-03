Подводная братва
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Подводная братва

Подводная братва (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.72004, Shark Tale
Мультфильм, Приключения86 мин12+

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О фильме

Весь подводный мир встревожен убийством сына главы главной преступной группировки акул и, надо же, на месте преступления находят ничего не подозревающего малька Оскара! Всю жизнь Оскар мечтал быть сильным и знаменитым, и вот ему представился прекрасный случай воспользоваться чужой славой. Но очень скоро Оскар понимает, что он натворил, взяв титул «Гроза Акул»…

Страна
США, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подводная братва»