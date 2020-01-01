Подольские курсанты (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Захватывающая драма о подвиге курсантов артиллерийского и пехотного подольских военных училищ, ценой жизни защищавших подступы к Москве от натиска нацистов осенью 1941 года. В центре сюжета — перспективные �друзья-артиллеристы Сашка Лавров и Митя Шемякин, которые ссорятся из-за девушки и попадают на гауптвахту накануне отправки на Ильинский рубеж.



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