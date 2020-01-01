Подольские курсанты
Wink
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Подольские курсанты
9.52020, Подольские курсанты
Военные, Драмы136 мин12+

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Подольские курсанты (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Захватывающая драма о подвиге курсантов артиллерийского и пехотного подольских военных училищ, ценой жизни защищавших подступы к Москве от натиска нацистов осенью 1941 года. В центре сюжета — перспективные друзья-артиллеристы Сашка Лавров и Митя Шемякин, которые ссорятся из-за девушки и попадают на гауптвахту накануне отправки на Ильинский рубеж.

Подольские курсанты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подольские курсанты»

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