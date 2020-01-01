9.52020, Подольские курсанты
Военные, Драмы136 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Подольские курсанты (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Захватывающая драма о подвиге курсантов артиллерийского и пехотного подольских военных училищ, ценой жизни защищавших подступы к Москве от натиска нацистов осенью 1941 года. В центре сюжета — перспективные �друзья-артиллеристы Сашка Лавров и Митя Шемякин, которые ссорятся из-за девушки и попадают на гауптвахту накануне отправки на Ильинский рубеж.
Подольские курсанты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Драмы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ВШРежиссёр
Вадим
Шмелев
- Актёр
Алексей
Бардуков
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актриса
Любовь
Константинова
- АГАктёр
Артём
Губин
- ИЮАктёр
Игорь
Юдин
- Актёр
Гурам
Баблишвили
- ДСАктёр
Дмитрий
Соломыкин
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актриса
Екатерина
Редникова
- ВШСценарист
Вадим
Шмелев
- Сценарист
Игорь
Угольников
- Сценарист
Вячеслав
Фетисов
- ВЗСценарист
Вадим
Задорожный
- Продюсер
Игорь
Угольников
- ВЗПродюсер
Вадим
Задорожный
- ЕАПродюсер
Евгений
Айзикович
- ИФПродюсер
Игорь
Фурманюк
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко