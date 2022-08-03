Подарок с характером
Wink
Детям
Подарок с характером

Подарок с характером (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.22014, Подарок с характером
Семейный, Комедия84 мин6+

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О фильме

Развлекать детей на праздниках в качестве ростовой куклы — такова участь тридцатилетнего Миши Орешкина. Все меняется, когда его не приглашают на день рождения к сыну состоятельного бизнесмена Артему, которому исполняется девять лет.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подарок с характером»