Подарок с характером (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.22014, Подарок с характером
Семейный, Комедия84 мин6+
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О фильме
Развлекать детей на праздниках в качестве ростовой куклы — такова участь тридцатилетнего Миши Орешкина. Все меняется, когда его не приглашают на день рождения к сыну состоятельного бизнесмена Артему, которому исполняется девять лет.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актёр
Михаил
Галустян
- АФАктёр
Артём
Фадеев
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актёр
Николай
Валуев
- Актриса
Ирина
Безрукова
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Константин
Юшкевич
- Актриса
Инга
Оболдина
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- КАСценарист
Карен
Арутюнов
- СЛСценарист
Сергей
Левитан
- АССценарист
Артём
Соловьев
- ААПродюсер
Армен
Ананикян
- Продюсер
Михаил
Галустян
- МОПродюсер
Макс
Олейников
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- ВРМонтажёр
Виталий
Рейнгеверц
- АВОператор
Антуан
Вивас-Денисов
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный
- СМКомпозитор
Сергей
Моисеенко