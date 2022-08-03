Побег из Вегаса (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.52010, Get Him to the Greek
Комедия, Музыка104 мин18+
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О фильме
Арон Гринберг получил работу, о которой мечтал всю жизнь. Но он никак не ожидал, что его первым заданием будет привезти из Лондона в Лос-Анджелес строптивую рок-звезду. Альдус Сноу — бывший кумир миллионов, знаменитый рокер и прекрасный музыкант собрался вернуться на большую сцену
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Приключения, Музыка
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Николас
Столлер
- Актёр
Расселл
Брэнд
- Актёр
Джона
Хилл
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Ш’Актёр
Шон
’Пи Дидди’ Комбс
- ДСАктриса
Дина
Стабб
- ЛФАктёр
Лино
Фасиоль
- Актёр
Колм
Мини
- Актёр
Азиз
Ансари
- Актёр
Ник
Кролл
- Сценарист
Николас
Столлер
- Сценарист
Джейсон
Сигел
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- РРПродюсер
Родни
Ротман
- Продюсер
Николас
Столлер
- Продюсер
Дэвид
Л. Бушелл
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЭПХудожник
Эрик
Польсвартек
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- УКМонтажёр
Уильям
Керр
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен
- ЛУКомпозитор
Лайл
Уоркмэн