Побег из Вегаса (фильм, 2010) смотреть онлайн

Арон Гринберг получил работу, о которой мечтал всю жизнь. Но он никак не ожидал, что его первым заданием будет привезти из Лондона в Лос-Анджелес строптивую рок-звезду. Альдус Сноу — бывший кумир миллионов, знаменитый рокер и прекрасный музыкант собрался вернуться на большую сцену

