Побег из Вегаса
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Побег из Вегаса

Побег из Вегаса (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.52010, Get Him to the Greek
Комедия, Музыка104 мин18+

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О фильме

Арон Гринберг получил работу, о которой мечтал всю жизнь. Но он никак не ожидал, что его первым заданием будет привезти из Лондона в Лос-Анджелес строптивую рок-звезду. Альдус Сноу — бывший кумир миллионов, знаменитый рокер и прекрасный музыкант собрался вернуться на большую сцену

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Приключения, Музыка
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из Вегаса»