Побег из Вегаса (по версии Кураж-Бамбей)
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Побег из Вегаса (по версии Кураж-Бамбей)

Побег из Вегаса (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.02010, Get Him to the Greek
Комедия, Музыка104 мин18+

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О фильме

Отвязная музыкальная комедия, спродюсированная гуру жанра Джаддом Апатоу, в 2020 году отметила десятилетие и получила новую жизнь, благодаря фирменной озвучке по версии Кураж-Бамбей. В центре сюжета — безумное путешествие скромного концертного менеджера в компании скандальной рок-звезды.

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Приключения, Музыка
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из Вегаса (по версии Кураж-Бамбей)»