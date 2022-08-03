Побег из Вегаса (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2010) смотреть онлайн

Отвязная музыкальная комедия, спродюсированная гуру жанра Джаддом Апатоу, в 2020 году отметила десятилетие и получила новую жизнь, благодаря фирменной озвучке по версии Кураж-Бамбей. В центре сюжета — безумное путешествие скромного концертного менеджера в компании скандальной рок-звезды.

