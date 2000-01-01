Пляж (фильм, 2000) смотреть онлайн
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Сюжет
Американец с парочкой друзей отправляется на райский остров с белоснежным песком и кучей конопли. Триллер с Леонардо ДиКаприо в главной роли.
Молодой человек Ричард приезжает в Таиланд. Здесь он знакомится с загадочным парнем Даффи, который рассказывает об уединенном мес�те с огромной плантацией марихуаны. Получив карту с пунктом назначения, Ричард приглашает своих соседей по отелю — влюбленных французов Этьена и Франсуазу. Вместе они отправляются на Самуи, чтобы найти вожделенный райский уголок. Там Ричард отдает копию карты паре серферов, которые также мечтают о том, чтобы попасть в таинственное место. Молодой человек даже не подозревает о том, что этот щедрый поступок может оказаться смертельной ошибкой. Ведь на острове полно вооруженных людей, которые не собираются делиться своим раем с посторонними.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыПриключения, Драмы, Мелодрамы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Дэнни
Бойл
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актриса
Виржини
Ледуайен
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Гийом
Кане
- Актёр
Роберт
Карлайл
- ПДАктёр
Пэтерсон
Джозеф
- ЗТАктриса
Зельда
Тинска
- ПЯАктёр
Питер
Янгблад Хиллз
- ДКАктёр
Даниэль
Кальтаджироне
- ДЙАктёр
Дэниэл
Йорк
- ДХСценарист
Джон
Ходж
- АГСценарист
Алекс
Гарленд
- ЭМПродюсер
Эндрю
Макдональд
- Продюсер
Каллум
МакДугалл
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Смирнова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ПСАктёр дубляжа
Петр
Семак
- РМХудожник
Род
МакЛин
- БСХудожник
Бен
Скотт
- РФХудожница
Рэйчел
Флеминг
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- ДХОператор
Дариус
Хонджи
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти