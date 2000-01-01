Пляж (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Американец с парочкой друзей отправляется на райский остров с белоснежным песком и кучей конопли. Триллер с Леонардо ДиКаприо в главной роли.



Молодой человек Ричард приезжает в Таиланд. Здесь он знакомится с загадочным парнем Даффи, который рассказывает об уединенном мес�те с огромной плантацией марихуаны. Получив карту с пунктом назначения, Ричард приглашает своих соседей по отелю — влюбленных французов Этьена и Франсуазу. Вместе они отправляются на Самуи, чтобы найти вожделенный райский уголок. Там Ричард отдает копию карты паре серферов, которые также мечтают о том, чтобы попасть в таинственное место. Молодой человек даже не подозревает о том, что этот щедрый поступок может оказаться смертельной ошибкой. Ведь на острове полно вооруженных людей, которые не собираются делиться своим раем с посторонними.



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