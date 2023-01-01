Биография

Роберт Карлайл — шотландский актер и режиссер. Офицер Ордена Британской империи, обладатель премии канала MTV в номинации «Лучший танец». Родился в Глазго 14 апреля 1961 года. Мать Роберта ушла из семьи, оставив трехлетнего сына на воспитание его отцу. Тот, будучи художником-декоратором, зарабатывал немного, поэтому в 16 лет будущий актер решил бросить школу. Подросток оформлял витрины и был чернорабочим. Позже начал посещать вечерние классы в колледже Кардоналд. Мечтал быть футболистом, но познакомился с работами драматурга Артура Миллера и увлекся театром. В 21 год стал заниматься в актерской студии при Центре искусств Глазго. Роберт Карлайл снялся более чем в 60 проектах. Самые популярные из них: «Таггерт», «Метод Крекера», «Священник», «Хэмиш Макбет», «Вперед», «Песня Карлы», «Мужской стриптиз», «Людоед», «Планкетт и Маклейн», «И целого мира мало», «Прах Анджелы», «Пляж», «Формула 51», «Последняя война», «Гитлер: Восхождение дьявола», «Школа танцев и обольщения Мэрилин Хотчкисс», «Могучий кельт», «Рожденные равными», «Я знаю, что ты знаешь», «Камень судьбы», «Лето», «Однажды в сказке» и «Калифорнийское соло». Он выступил в качестве режиссера таких картин, как «Звездные врата: Вселенная» и «Убойная стрижка».