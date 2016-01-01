Плохой Санта 2
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Плохой Санта 2

Плохой Санта 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Bad Santa 2
Драмы, Комедии88 мин18+

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Сюжет

Продолжение новогодних приключений проходимца Вилли, который в канун Рождества, как всегда, переодевается в Санта-Клауса. Ограбить очередной супермаркет в этом наряде не представляет никаких проблем. Но в Рождество случаются всякие чудеса. Каким оно будет для Вилли на этот раз?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плохой Санта 2»

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