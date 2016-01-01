Плохой Санта 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Bad Santa 2
Драмы, Комедии88 мин18+
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Сюжет
Продолжение новогодних приключений проходимца Вилли, который в канун Рождества, как всегда, переодевается в Санта-Клауса. Ограбить очередной супермаркет в этом наряде не представляет никаких проблем. Но в Рождество случаются всякие чудеса. Каким оно будет для Вилли на этот раз?
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Марк
Уотерс
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- Актриса
Кэти
Бейтс
- ТКАктёр
Тони
Кокс
- КХАктриса
Кристина
Хендрикс
- БКАктёр
Бретт
Келли
- Актёр
Райан
Хансен
- ДЗАктриса
Дженни
Зигрино
- ДСАктёр
Джефф
Скоурон
- КРАктриса
Кристина
Розато
- МСАктёр
Майк
Старр
- Сценарист
Гленн
Фикарра
- Сценарист
Джон
Рекуа
- ЗДПродюсер
Зэнн
Дивайн
- СЭПродюсер
Стив
Экклсайн
- ДЭПродюсер
Даг
Эллин
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- МДХудожник
Марио
Давиньон
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- ТвОператор
Тео
ван де Санде
- ЛУКомпозитор
Лайл
Уоркмэн