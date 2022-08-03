Питер Пэн
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Питер Пэн

Питер Пэн (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.72003, Peter Pan
Фэнтези, Мелодрама108 мин12+

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О фильме

Очередная экранизация известной книги Джемса Метью Берри. Нестареющий мальчик Питер Пэн внезапно появляется в спальне девочки Венди и забирает ее с братьями в сказочную страну, полную вечных детей, пиратов и индейцев.

Страна
Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Питер Пэн»