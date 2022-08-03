Питер Пэн (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.72003, Peter Pan
Фэнтези, Мелодрама108 мин12+
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О фильме
Очередная экранизация известной книги Джемса Метью Берри. Нестареющий мальчик Питер Пэн внезапно появляется в спальне девочки Венди и забирает ее с братьями в сказочную страну, полную вечных детей, пиратов и индейцев.
СтранаВеликобритания, США, Австралия, Новая Зеландия
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
П.Дж.
Хоган
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- Актёр
Джереми
Самптер
- Актриса
Рейчел
Херд-Вуд
- Актриса
Линн
Редгрейв
- Актёр
Ричард
Брирс
- Актриса
Оливия
Уильямс
- ДПАктёр
Джеффри
Палмер
- ГНАктёр
Гарри
Ньюэлл
- ФПАктёр
Фредди
Попплуэлл
- Актриса
Людивин
Санье
- Сценарист
П.Дж.
Хоган
- МГСценарист
Майкл
Голденберг
- ДМСценарист
Дж.
М. Барри
- Продюсер
Люси
Фишер
- Продюсер
Патрик
МакКормик
- ДУПродюсер
Дуглас
Уик
- Продюсер
Гари
Эделсон
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ЮГАктёр дубляжа
Юрий
Герцман
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- КЯАктёр дубляжа
Кристофер
Янк
- КБХудожница
Керри
Браун
- ГКМонтажёр
Гарт
Крэвен
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард