Биография

Джереми Самптер — американский актер и продюсер. Лауреат премии «Сатурн. Родился в Монтерее 5 февраля 1989 года. Полное имя актера — Джереми Роберт Майрон Самптер. Будучи подростком, он вошел в международную ассоциацию моделей и выиграл титул «Модель года среди тинейджеров». Чтобы Джереми стал актером, его семья поселилась в Лос-Анджелесе. Актерская карьера началась с игры в телесериалах. Признание пришло после исполнения главной роли в киноленте «Питер Пэн». Джереми Самптер снимается в триллерах, криминальных фильмах и драмах. В его фильмографии можно найти сериалы «Скорая помощь», «Сильное лекарство», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Огни ночной пятницы», «Пляжный коп», «Сшиватели». Актер сыграл в картинах «Порок», «Местные ребята», «Американское преступление», «Ты такой Амур», «Серфер души», «Навстречу шторму», «Выкуп — миллиард». Среди его продюсерских работ — фильмы «Давление», Sargasso и Blood.