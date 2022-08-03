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Первый мститель (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Супергеройский фильм «Первый мститель» рассказывает судьбу обычного парня, который становится символом надежды для целого мира.
Стив Роджерс мечтает попасть на фронт во время Второй мировой войны, но его признают негодным к военной службе. В то же время настойчивого юношу замечает ученый и предлагает ему поучаствовать в секретном эксперименте. После инъекции сыворотки Стив превращается в суперсолдата с невероятной силой и выносливостью. Теперь он — Капитан Америка, герой, которому предстоит сразиться с организацией «Гидра» и ее лидером — Красным Черепом. Вместе с отрядом союзников Капитан Америка отправляется на опасные миссии, чтобы остановить глобальную угрозу.
Всем, кто любит зрелищные боевики о героях, готовых пожертвовать собой ради других, наверняка будет интересно смотреть «Первый мститель». Это не просто кино о парне, который обрел суперспособности, а фильм о храбрости, дружбе и силе духа.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джо
Джонстон
- Актёр
Крис
Эванс
- Актриса
Хейли
Этвелл
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актёр
Хьюго
Уивинг
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- Актёр
Доминик
Купер
- Актёр
Тоби
Джонс
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Нил
Макдона
- ДЛАктёр
Дерек
Люк
- КМСценарист
Кристофер
Маркус
- СМСценарист
Стивен
МакФили
- ДССценарист
Джо
Саймон
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- СБПродюсер
Стивен
Бруссар
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ДКХудожник
Дин
Клегг
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- ФХХудожник
Фил
Харви
- ПКХудожник
Пол
Кирби
- КЛХудожник
Крис
Лоу
- ЭНХудожник
Энди
Николсон
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- ДБХудожник
Джон
Буш
- РДМонтажёр
Роберт
Далва
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри