Первый мститель (фильм, 2011) смотреть онлайн

Супергеройский фильм «Первый мститель» рассказывает судьбу обычного парня, который становится символом надежды для целого мира.



Стив Роджерс мечтает попасть на фронт во время Второй мировой войны, но его признают негодным к военной службе. В то же время настойчивого юношу замечает ученый и предлагает ему поучаствовать в секретном эксперименте. После инъекции сыворотки Стив превращается в суперсолдата с невероятной силой и выносливостью. Теперь он — Капитан Америка, герой, которому предстоит сразиться с организацией «Гидра» и ее лидером — Красным Черепом. Вместе с отрядом союзников Капитан Америка отправляется на опасные миссии, чтобы остановить глобальную угрозу.



Всем, кто любит зрелищные боевики о героях, готовых пожертвовать собой ради других, наверняка будет интересно смотреть «Первый мститель». Это не просто кино о парне, который обрел суперспособности, а фильм о храбрости, дружбе и силе духа.

