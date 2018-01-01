Wink
Фильмы
Первый мститель: Противостояние
Актёры и съёмочная группа фильма «Первый мститель: Противостояние»

Актёры и съёмочная группа фильма «Первый мститель: Противостояние»

Режиссёры

Энтони Руссо

Энтони Руссо

Anthony Russo
Режиссёр
Джо Руссо

Джо Руссо

Joe Russo
Режиссёр

Актёры

Крис Эванс

Крис Эванс

Chris Evans
АктёрSteve Rogers / Captain America
Роберт Дауни мл.

Роберт Дауни мл.

Robert Downey Jr.
АктёрTony Stark / Iron Man
Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Scarlett Johansson
АктрисаNatasha Romanoff / Black Widow
Себастиан Стэн

Себастиан Стэн

Sebastian Stan
АктёрBucky Barnes / Winter Soldier
Энтони Маки

Энтони Маки

Anthony Mackie
АктёрSam Wilson / Falcon
Дон Чидл

Дон Чидл

Don Cheadle
АктёрLieutenant James Rhodes / War Machine
Джереми Реннер

Джереми Реннер

Jeremy Renner
АктёрClint Barton / Hawkeye
Чедвик Боузман

Чедвик Боузман

Chadwick Boseman
АктёрT'Challa / Black Panther
Пол Беттани

Пол Беттани

Paul Bettany
АктёрVision
Элизабет Олсен

Элизабет Олсен

Elizabeth Olsen
АктрисаWanda Maximoff / Scarlet Witch

Сценаристы

Кристофер Маркус

Кристофер Маркус

Christopher Markus
Сценарист
Стивен МакФили

Стивен МакФили

Stephen McFeely
Сценарист
Джо Саймон

Джо Саймон

Joe Simon
Сценарист
Джек Кёрби

Джек Кёрби

Jack Kirby
Сценарист

Продюсеры

Виктория Алонсо

Виктория Алонсо

Victoria Alonso
Продюсер
Митчелл Белл

Митчелл Белл

Mitchell Bell
Продюсер
Эри Коста

Эри Коста

Ari Costa
Продюсер
Луис Д’Эспозито

Луис Д’Эспозито

Louis D'Esposito
Продюсер

Актёры дубляжа

Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Владимир Зайцев

Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Илья Бледный

Илья Бледный

Актёр дубляжа
Алексей Черных

Алексей Черных

Актёр дубляжа

Художники

Грегори С. Хупер

Грегори С. Хупер

Gregory S. Hooper
Художник
Дэвид Скотт

Дэвид Скотт

David Scott
Художник
Джудианна Маковски

Джудианна Маковски

Judianna Makovsky
Художница

Монтажёры

Джеффри Форд

Джеффри Форд

Jeffrey Ford
Монтажёр

Операторы

Трент Опалок

Трент Опалок

Trent Opaloch
Оператор

Композиторы

Генри Джекман

Генри Джекман

Henry Jackman
Композитор