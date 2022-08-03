Мстители оказываются участниками разрушительного инцидента, имеющего международный масштаб. Эти события заставляют правительство задуматься над тем, чтобы начать регулировать действия всех людей с особыми способностями, введя «Акт о регистрации супергероев», вынуждая их подчиняться ООН.

