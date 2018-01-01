Wink
Фильмы
Переводчица
Актёры и съёмочная группа фильма «Переводчица»

Актёры и съёмочная группа фильма «Переводчица»

Режиссёры

Сидни Поллак

Сидни Поллак

Sydney Pollack
Режиссёр

Актёры

Николь Кидман

Николь Кидман

Nicole Kidman
АктрисаSilvia Broome
Шон Пенн

Шон Пенн

Sean Penn
АктёрTobin Keller
Кэтрин Кинер

Кэтрин Кинер

Catherine Keener
АктрисаDot Woods
Еспер Кристенсен

Еспер Кристенсен

Jesper Christensen
АктёрNils Lud
Иван Атталь

Иван Атталь

Yvan Attal
АктёрPhilippe
Эрл Кэмерон

Эрл Кэмерон

Earl Cameron
АктёрZuwanie
Джордж Харрис

Джордж Харрис

George Harris
АктёрKuman-Kuman
Майкл Райт

Майкл Райт

Michael Wright
АктёрMarcus
Клайд Кусацу

Клайд Кусацу

Clyde Kusatsu
АктёрPolice Chief Lee Wu
Эрик Кинлисайд

Эрик Кинлисайд

Eric Keenleyside
АктёрRory Robb

Сценаристы

Чарльз Рэндольф

Чарльз Рэндольф

Charles Randolph
Сценарист
Скотт Фрэнк

Скотт Фрэнк

Scott Frank
Сценарист
Стивен Зеллиан

Стивен Зеллиан

Steven Zaillian
Сценарист
Мартин Стеллмен

Мартин Стеллмен

Martin Stellman
Сценарист

Продюсеры

Тим Беван

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Эрик Феллнер

Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер
Кевин Мишер

Кевин Мишер

Kevin Misher
Продюсер
Дж. Мак Браун

Дж. Мак Браун

G. Mac Brown
Продюсер

Актёры дубляжа

Елена Соловьева

Елена Соловьева

Актриса дубляжа
Анатолий Белый

Анатолий Белый

Актёр дубляжа
Елена Войновская

Елена Войновская

Актриса дубляжа
Александр Воеводин

Александр Воеводин

Актёр дубляжа
Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа

Художники

Сара Эдвардс

Сара Эдвардс

Sarah Edwards
Художница
Бет А. Рубино

Бет А. Рубино

Beth A. Rubino
Художница

Монтажёры

Уильям Стайнкамп

Уильям Стайнкамп

William Steinkamp
Монтажёр

Операторы

Дариус Хонджи

Дариус Хонджи

Darius Khondji
Оператор

Композиторы

Джеймс Ньютон Ховард

Джеймс Ньютон Ховард

James Newton Howard
Композитор