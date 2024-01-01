Папу маме заверни
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Папу маме заверни
8.52024, Папу маме заверни
Комедии, Семейные106 мин12+
Вита пытается устроить для своей мамы свидание с известным актером. Новогодняя комедия с Виталией Корниенко и Дмитрием Нагиевым
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Папу маме заверни (Фильм 2024) смотреть онлайн

Сюжет

«Папу маме заверни» (2024) — трогательная семейная комедия о попытке дочери осчастливить маму в канун Нового года.

Главная героиня, девочка Вита, мечтает порадовать маму Екатерину, одинокую учительницу, необычным подарком. Она решает организовать для нее ужин с известным актером, который оказывается первой школьной любовью мамы. Вместе с друзьями Вита предпринимает массу усилий, чтобы собрать необходимую сумму и воплотить задуманное в жизнь. Однако это не так-то просто: актер запрашивает гонорар, на который наивная школьница просто не могла рассчитывать. Виту с компанией музыкантов ждут забавные и трогательные приключения, полные неожиданных поворотов и комичных ситуаций.

Удастся ли Вите устроить маме праздничный ужин и что получится из этой затеи? Приглашаем посмотреть фильм «Папу маме заверни» онлайн на Wink и насладиться этой душевной комедией вместе с семьей.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Папу маме заверни»

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