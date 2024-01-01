Папу маме заверни (Фильм 2024) смотреть онлайн
Сюжет
«Папу маме заверни» (2024) — трогательная семейная комедия о попытке дочери осчастливить маму в канун Нового года.
Главная героиня, девочка Вита, мечтает порадовать маму Екатерину, одинокую уч�ительницу, необычным подарком. Она решает организовать для нее ужин с известным актером, который оказывается первой школьной любовью мамы. Вместе с друзьями Вита предпринимает массу усилий, чтобы собрать необходимую сумму и воплотить задуманное в жизнь. Однако это не так-то просто: актер запрашивает гонорар, на который наивная школьница просто не могла рассчитывать. Виту с компанией музыкантов ждут забавные и трогательные приключения, полные неожиданных поворотов и комичных ситуаций.
Удастся ли Вите устроить маме праздничный ужин и что получится из этой затеи? Приглашаем посмотреть фильм «Папу маме заверни» онлайн на Wink и насладиться этой душевной комедией вместе с семьей.
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Информация
Рейтинг
- ИАРежиссёр
Иван
Архипов
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Анна
Хилькевич
- РПАктёр
Роман
Попов
- ДГАктриса
Даяна
Гудз
- МТАктёр
Максим
Титов
- НСАктриса
Надежда
Сысоева
- БГАктёр
Бесо
Гатаев
- Актёр
Сергей
Астахов
- ЕМАктриса
Елизавета
Медведева
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- АМАктёр
Амаду
Мамадаков
- Актёр
Олег
Тактаров
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- ИАСценарист
Иван
Архипов
- ИАПродюсер
Иван
Архипов
- АМПродюсер
Антон
Мамин
- ЕСПродюсер
Елена
Семенова
- ВГП�родюсер
Виктория
Гудз
- ДЮМонтажёр
Дмитрий
Юшин
- ВШОператор
Валерий
Шарапов
- АГОператор
Алексей
Гопша