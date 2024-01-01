Папу маме заверни (Фильм 2024) смотреть онлайн

Сюжет

«Папу маме заверни» (2024) — трогательная семейная комедия о попытке дочери осчастливить маму в канун Нового года.



Главная героиня, девочка Вита, мечтает порадовать маму Екатерину, одинокую уч�ительницу, необычным подарком. Она решает организовать для нее ужин с известным актером, который оказывается первой школьной любовью мамы. Вместе с друзьями Вита предпринимает массу усилий, чтобы собрать необходимую сумму и воплотить задуманное в жизнь. Однако это не так-то просто: актер запрашивает гонорар, на который наивная школьница просто не могла рассчитывать. Виту с компанией музыкантов ждут забавные и трогательные приключения, полные неожиданных поворотов и комичных ситуаций.



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