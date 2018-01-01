Wink
Фильмы
Папа-досвидос
Актёры и съёмочная группа фильма «Папа-досвидос»

Актёры и съёмочная группа фильма «Папа-досвидос»

Режиссёры

Шон Андерс

Sean Anders
Режиссёр

Актёры

Адам Сэндлер

Adam Sandler
АктёрDonny
Энди Сэмберг

Andy Samberg
АктёрTodd
Лейтон Мистер

Leighton Meester
АктрисаJamie
Майло Вентимилья

Milo Ventimiglia
АктёрChad
Ванилла Айс

Vanilla Ice
АктёрVanilla Ice
Блейк Кларк

Blake Clark
АктёрGerald
Уилл Форте

Will Forte
АктёрPhil
Джеймс Каан

James Caan
АктёрFather McNally
Тони Орландо

Tony Orlando
Актёр
Сьюзен Сарандон

Susan Sarandon
АктрисаMary McGarricle (Present Day)

Сценаристы

Дэвид Каспе

David Caspe
Сценарист

Продюсеры

Аллен Коверт

Allen Covert
Продюсер
Джек Джиррапуто

Jack Giarraputo
Продюсер
Хезер Парри

Heather Parry
Продюсер
Адам Сэндлер

Adam Sandler
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Иван Жарков

Актёр дубляжа
Александр Дзюба

Актёр дубляжа

Художники

Эллен Люттер

Ellen Lutter
Художница
Дженнифер М. Джентиле

Jennifer M. Gentile
Художница

Монтажёры

Том Костэйн

Tom Costain
Монтажёр

Операторы

Брэндон Трост

Brandon Trost
Оператор

Композиторы

Руперт Грегсон-Уильямс

Rupert Gregson-Williams
Композитор