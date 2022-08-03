Папа-досвидос (фильм, 2012) смотреть онлайн
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О фильме
Драмеди «Папа-досвидос» 2012 года — история мужчины, который выстроил себе идеальную жизнь, но накануне свадьбы на пороге дома внезапно объявился отец, способный испортить что угодно.
В юности Донни Бергер стал героем скандала: роман со школьной учительницей обернулся ранним отцовством и публичным позором. Двадцать восемь лет спустя Донни — все такой же алкоголик и бездельник, а его сын Тодд стал успешным бизнесменом. Жизнь молодого мужчины подчинена строгим правилам: аккуратный дом, безупречный образ, идеальная невеста — вот только появление непутевого папаши за день до свадьбы он, разумеется, предвидеть не мог. Теперь нужно не допустить, чтобы Донни разрушил то, что Тодд с таким старанием создавал.
Фильм «Папа-досвидос» понравится тем, кто любит максимально неприличные комедии — с шутками ниже пояса, неловкими ситуациями и хаосом, готовым поглотить все. Это тот случай, когда главный вопрос не «будет ли скандал», а какой ценой герои выйдут из него.
Рейтинг
- Режиссёр
Шон
Андерс
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актёр
Энди
Сэмберг
- Актриса
Лейтон
Мистер
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- ВААктёр
Ванилла
Айс
- БКАктёр
Блейк
Кларк
- Актёр
Уилл
Форте
- Актёр
Джеймс
Каан
- ТОАктёр
Тони
Орландо
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- ДКСценарист
Дэвид
Каспе
- Продюсер
Аллен
Коверт
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- ХППродюсер
Хезер
Парри
- Продюсер
Адам
Сэндлер
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дзюба
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- ТКМонтажёр
Том
Костэйн
- БТОператор
Брэндон
Трост
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс