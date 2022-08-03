Папа-досвидос
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Папа-досвидос

Папа-досвидос (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.12012, That's My Boy
Комедия, Драма110 мин18+

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О фильме

Драмеди «Папа-досвидос» 2012 года — история мужчины, который выстроил себе идеальную жизнь, но накануне свадьбы на пороге дома внезапно объявился отец, способный испортить что угодно.

В юности Донни Бергер стал героем скандала: роман со школьной учительницей обернулся ранним отцовством и публичным позором. Двадцать восемь лет спустя Донни — все такой же алкоголик и бездельник, а его сын Тодд стал успешным бизнесменом. Жизнь молодого мужчины подчинена строгим правилам: аккуратный дом, безупречный образ, идеальная невеста — вот только появление непутевого папаши за день до свадьбы он, разумеется, предвидеть не мог. Теперь нужно не допустить, чтобы Донни разрушил то, что Тодд с таким старанием создавал.

Фильм «Папа-досвидос» понравится тем, кто любит максимально неприличные комедии — с шутками ниже пояса, неловкими ситуациями и хаосом, готовым поглотить все. Это тот случай, когда главный вопрос не «будет ли скандал», а какой ценой герои выйдут из него.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Папа-досвидос»