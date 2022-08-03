Падение ангела (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.22019, Angel Has Fallen
Боевик115 мин18+
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О фильме
Отважный агент секретной службы Майк Бэннинг не раз спасал первых лиц государства от гибели, за что его прозвали Ангелом-хранителем. Вот и в этот раз он защищает президента США от смерти. Однако благородный поступок выходит боком самому Бэннингу, которого несправедливо обвиняют в покушении.
СтранаСША, Канада, Португалия, Болгария, Великобритания
ЖанрБоевик
КачествоFull HD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Рик
Роман Во
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- Актёр
Майкл
Лэндис
- Актёр
Ник
Нолти
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- Актриса
Пайпер
Перабо
- Актриса
Джада
Пинкетт Смит
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- МААктёр
Марк
Арнольд
- РМСценарист
Роберт
Марк Кэмен
- МКСценарист
Мэтт
Кук
- Сценарист
Рик
Роман Во
- КРСценарист
Крейтон
Ротенбергер
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернарди
- ББПродюсер
Бен
Берт
- Продюсер
Джерард
Батлер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кудрявец
- ЕМАктёр дубляжа
Евгений
Малуха
- СКХудожница
Стефани
Колли
- ДООператор
Джулс
О’Лафлин
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли