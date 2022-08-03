Отважный агент секретной службы Майк Бэннинг не раз спасал первых лиц государства от гибели, за что его прозвали Ангелом-хранителем. Вот и в этот раз он защищает президента США от смерти. Однако благородный поступок выходит боком самому Бэннингу, которого несправедливо обвиняют в покушении.

