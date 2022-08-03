Падение ангела
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Падение ангела

Падение ангела (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.22019, Angel Has Fallen
Боевик115 мин18+

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О фильме

Отважный агент секретной службы Майк Бэннинг не раз спасал первых лиц государства от гибели, за что его прозвали Ангелом-хранителем. Вот и в этот раз он защищает президента США от смерти. Однако благородный поступок выходит боком самому Бэннингу, которого несправедливо обвиняют в покушении.

Страна
США, Канада, Португалия, Болгария, Великобритания
Жанр
Боевик
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Падение ангела»