Актёры и съёмочная группа фильма «Оз: Великий и Ужасный»

Режиссёры
Актёры
АктёрOz
Джеймс ФранкоJames Franco
АктрисаAnnie / Glinda
Мишель УильямсMichelle Williams
АктрисаTheodora / Wicked Witch of the West
Мила КунисMila Kunis
АктрисаEvanora
Рэйчел ВайсRachel Weisz
АктёрFrank / Finley
Зак БраффZach Braff
АктёрMaster Tinker
Билл КоббсBill Cobbs
АктёрKnuck
Тони КоксTony Cox
АктрисаGirl in Wheelchair / China Girl
Джои КингJoey King
АктёрWinkie General
Стивен Р. ХартStephen R. Hart
АктрисаMay (в титрах: Abigail Leigh Spencer)