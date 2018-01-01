Wink
Оз: Великий и Ужасный
Актёры и съёмочная группа фильма «Оз: Великий и Ужасный»

Режиссёры

Сэм Рэйми

Sam Raimi
Режиссёр

Актёры

Джеймс Франко

James Franco
АктёрOz
Мишель Уильямс

Michelle Williams
АктрисаAnnie / Glinda
Мила Кунис

Mila Kunis
АктрисаTheodora / Wicked Witch of the West
Рэйчел Вайс

Rachel Weisz
АктрисаEvanora
Зак Брафф

Zach Braff
АктёрFrank / Finley
Билл Коббс

Bill Cobbs
АктёрMaster Tinker
Тони Кокс

Tony Cox
АктёрKnuck
Джои Кинг

Joey King
АктрисаGirl in Wheelchair / China Girl
Стивен Р. Харт

Stephen R. Hart
АктёрWinkie General
Эбигейл Спенсер

Abigail Spencer
АктрисаMay (в титрах: Abigail Leigh Spencer)

Сценаристы

Дэвид Линдси-Эбейр

David Lindsay-Abaire
Сценарист
Лаймен Фрэнк Баум

Lyman Frank Baum
Сценарист

Продюсеры

Джо Рот

Joe Roth
Продюсер
Грант Кертис

Grant Curtis
Продюсер
Джошуа Донен

Joshua Donen
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Фёдоров

Актёр дубляжа
Виктория Войнич-Слуцкая

Актриса дубляжа
Светлана Цвиченко

Актриса дубляжа
Светлана Кузнецова

Актриса дубляжа
Валентин Захаров

Актёр дубляжа

Художники

Джон Лорд Бут III

John Lord Booth III
Художник
Тодд Чернявски

Todd Cherniawsky
Художник
Эндрю Л. Джонс

Andrew L. Jones
Художник
Доменик Сильвестри

Domenic Silvestri
Художник
Гари Джонс

Gary Jones
Художник
Нэнси Хэй

Nancy Haigh
Художница

Монтажёры

Боб Муравски

Bob Murawski
Монтажёр

Операторы

Питер Диминг

Peter Deming
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор