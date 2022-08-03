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Оз: Великий и Ужасный

Оз: Великий и Ужасный (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Oz the Great and Powerful
Фэнтези, Семейный125 мин12+

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О фильме

Когда ураган забрасывает циркового фокусника Оскара Диггса из пыльного Канзаса в волшебную страну Оз, циркач полагает, что он поймал удачу за хвост. Однако его ждeт встреча с тремя чародейками, Теодорой, Эванорой и Глиндой.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оз: Великий и Ужасный»