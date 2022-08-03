Оз: Великий и Ужасный (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Oz the Great and Powerful
Фэнтези, Семейный125 мин12+
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О фильме
Когда ураган забрасывает циркового фокусника Оскара Диггса из пыльного Канзаса в волшебную страну Оз, циркач полагает, что он поймал удачу за хвост. Однако его ждeт встреча с тремя чародейками, Теодорой, Эванорой и Глиндой.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Сэм
Рэйми
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актриса
Мишель
Уильямс
- Актриса
Мила
Кунис
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актёр
Зак
Брафф
- БКАктёр
Билл
Коббс
- ТКАктёр
Тони
Кокс
- ДКАктриса
Джои
Кинг
- СРАктёр
Стивен
Р. Харт
- Актриса
Эбигейл
Спенсер
- ДЛСценарист
Дэвид
Линдси-Эбейр
- ЛФСценарист
Лаймен
Фрэнк Баум
- Продюсер
Джо
Рот
- ГКПродюсер
Грант
Кертис
- Продюсер
Джошуа
Донен
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- СЦАктриса дубляжа
Светлана
Цвиченко
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ВЗАктёр дубляжа
Валентин
Захаров
- ДЛХудожник
Джон
Лорд Бут III
- ТЧХудожник
Тодд
Чернявски
- ЭЛХудожник
Эндрю
Л. Джонс
- ДСХудожник
Доменик
Сильвестри
- ГДХудожник
Гари
Джонс
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- БММонтажёр
Боб
Муравски
- ПДОператор
Питер
Диминг
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман