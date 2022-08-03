Отчаянные дольщики
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Отчаянные дольщики

Отчаянные дольщики (фильм, 2022) смотреть онлайн

8.02022, Отчаянные дольщики
Комедия, Криминал87 мин18+

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О фильме

Жилой комплекс «Верхний Нижний» должен был стать домом для многих людей - некоторые из которых даже взяли для этого ипотеку. Но строительная компания проект так и не закончила, оставив потенциальных жильцов ни с чем. Разъяренные дольщики наведываются в особняк к директору фирмы, случайно вырубают его и похищают. Теперь им ничего не остается, кроме как закончить начатое и потребовать у его жены многомиллионный выкуп.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отчаянные дольщики»