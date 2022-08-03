Отчаянные дольщики (фильм, 2022) смотреть онлайн
8.02022, Отчаянные дольщики
Комедия, Криминал87 мин18+
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О фильме
Жилой комплекс «Верхний Нижний» должен был стать домом для многих людей - некоторые из которых даже взяли для этого ипотеку. Но строительная компания проект так и не закончила, оставив потенциальных жильцов ни с чем. Разъяренные дольщики наведываются в особняк к директору фирмы, случайно вырубают его и похищают. Теперь им ничего не остается, кроме как закончить начатое и потребовать у его жены многомиллионный выкуп.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ИФРежиссёр
Илья
Фарфель
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актриса
Екатерина
Стулова
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Ольга
Веникова
- Актриса
Александра
Флоринская
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- ЕШАктриса
Екатерина
Шмакова
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- ЖКАктёр
Жаннат
Керимбаев
- ВЗСценарист
Вячеслав
Зуб
- АМСценарист
Анатолий
Молчанов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ММОператор
Максим
Миханюк
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов