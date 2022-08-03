Отчаянные дольщики (фильм, 2022) смотреть онлайн

Жилой комплекс «Верхний Нижний» должен был стать домом для многих людей - некоторые из которых даже взяли для этого ипотеку. Но строительная компания проект так и не закончила, оставив потенциальных жильцов ни с чем. Разъяренные дольщики наведываются в особняк к директору фирмы, случайно вырубают его и похищают. Теперь им ничего не остается, кроме как закончить начатое и потребовать у его жены многомиллионный выкуп.

