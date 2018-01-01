Wink
Останься
Актёры и съёмочная группа фильма «Останься»

Актёры и съёмочная группа фильма «Останься»

Режиссёры

Марк Форстер

Marc Forster
Режиссёр

Актёры

Юэн Макгрегор

Ewan McGregor
АктёрSam Foster
Райан Гослинг

Ryan Gosling
АктёрHenry Letham
Наоми Уоттс

Naomi Watts
АктрисаLila Culpepper
Кейт Бёртон

Kate Burton
АктрисаMrs. Letham
Элизабет Ризер

Elizabeth Reaser
АктрисаAthena
Боб Хоскинс

Bob Hoskins
АктёрDr. Leon Patterson
Джанин Гарофало

Janeane Garofalo
АктрисаDr. Beth Levy
Б.Д. Вонг

B.D. Wong
АктёрDr. Ren
Джон Торми

John Tormey
АктёрCustodian / Piano Mover #1
Хосе Рамон Росарио

José Ramón Rosario
АктёрCabbie / Piano Mover #2 (в титрах: José Ramon Rosario)

Сценаристы

Дэвид Бениофф

David Benioff
Сценарист

Продюсеры

Эрик Копелофф

Eric Kopeloff
Продюсер
Арнон Милчен

Arnon Milchan
Продюсер
Билл Карраро

Bill Carraro
Продюсер

Художники

Фрэнк Л. Флеминг

Frank L. Fleming
Художник
Джордж ДеТитта мл.

George DeTitta Jr.
Художник

Монтажёры

Мэтт Шесс

Matt Chesse
Монтажёр

Операторы

Роберто Шэфер

Roberto Schaefer
Оператор

Композиторы

Том Скотт

Tom Scott
Композитор
Тэд Спенсер

Thad Spencer
Композитор