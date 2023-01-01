Биография

Элизабет Ризер – актриса кино, известная благодаря популярной картине о вампирах «Сумерки». Будущая звезда кино родилась в 1975 г. в Блумфилде, штат Мичиган. Ее отец работал адвокатом, а затем он стал ресторатором. В юности девушка часто прогуливала уроки, чтобы заработать на мелкие расходы, подрабатывала продавцом в гольф-клубе, торговала мячами и клюшками. Окончив школу, она поступила в колледж при Университете Окланда. Однако через год девушка стала студенткой Джуллиардской драматической школы. Первые роли Элизабет Ризер исполнила на сцене театра «Ла-Хойя», но известности в театре актриса не получила, поэтому решила пробовать свои силы в кинематографе. В начале карьеры ей предлагали лишь небольшие эпизодические роли в сериалах. В 2000 г. артистка появилась в рейтинговой картине «Клан Сопрано», затем в драме «Фанатик», а с 2002 г. начала сниматься в проекте «Закон и порядок: преступное намерение», в котором играла на протяжении 4 лет. Яркую роль актриса исполнила в телесериале «Анатомия страсти». Участие в картине «Рожденные ветром» также оказалось успешным, но настоящая мировая слава пришла в 2008 г. после выхода саги «Сумерки». В продолжениях популярного фильма Элизабет Ризер продолжила сниматься до 2012 г. Затем зрители увидели известную актрису в телепроектах «Закон и порядок: настоящее преступление», «Призраки дома на холме».