Особое мнение (фильм, 2002) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Особое мнение» (2002) — экранизация одноименной повести известного американского писателя-фантаста Филипа Киндреда Дика. Роль агента департамента Джона Андертона в фильме «Особое мнение» исполняет Том Круз, который блестяще передал внутриличностный конфликт главного героя. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Особое мнение» в хорошем качестве, а также другие фильмы с участием Тома Круза.
Фантастический триллер «Особое мнение» от великого мастера ужасов Стивена Спилберга переносит зрителя в таинственный 2054 год. Джон Андертон (Том Круз) — руководитель подразделения по профилактике преступлений Precrime. Благодаря уникальной системе Precrime можно видеть будущее и предотвращать еще несовершенные преступления. Три провидца видят место, время и жертву планируемого убийства, а командир Андертон вместе с коллегами отправляются к «убийце», чтобы задержать его раньше, чем он совершит преступление. Несостоявшиеся убийцы отправляются в анабиозные капсулы… Общество, победившее преступность, создало идеальный мир, где нет места убийцам. Но, кажется, нет в этом мире и места для особого мнения, отличающегося от мнения большинства. Внезапно сам командир Андертон становится предполагаемым убийцей, его видят в своих видениях провидцы. Получится ли у него противостоять мнению большинства и сохранить свою жизнь?
В судебной практике существует «особое мнение» (мнение одного из судей, несогласного с окончательным приговором). В американской законодательной системе этот термин называется Minority report.
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Том
Круз
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- СМАктриса
Саманта
Мортон
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Кэтрин
Моррис
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- Актёр
Петер
Стормаре
- СХАктёр
Стив
Харрис
- Актёр
Нил
Макдона
- ПКАктёр
Патрик
Килпатрик
- Сценарист
Скотт
Фрэнк
- ДКСценарист
Джон
Коэн
- ФКСценарист
Филип
К. Дик
- Продюсер
Бонни
Кертис
- Продюсер
Ян
де Бонт
- МДПродюсер
Майкл
Доуен
- ГГПродюсер
Гари
Голдман
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- РЭХудожник
Рэмси
Эйвери
- КГХудожник
Крис
Горак
- СРХудожник
Сет
Рид
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- ЭКХудожница
Энн
Калджиэн
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс