Особое мнение (фильм, 2002) смотреть онлайн

Фильм «Особое мнение» (2002) — экранизация одноименной повести известного американского писателя-фантаста Филипа Киндреда Дика. Роль агента департамента Джона Андертона в фильме «Особое мнение» исполняет Том Круз, который блестяще передал внутриличностный конфликт главного героя. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Особое мнение» в хорошем качестве, а также другие фильмы с участием Тома Круза.

Фантастический триллер «Особое мнение» от великого мастера ужасов Стивена Спилберга переносит зрителя в таинственный 2054 год. Джон Андертон (Том Круз) — руководитель подразделения по профилактике преступлений Precrime. Благодаря уникальной системе Precrime можно видеть будущее и предотвращать еще несовершенные преступления. Три провидца видят место, время и жертву планируемого убийства, а командир Андертон вместе с коллегами отправляются к «убийце», чтобы задержать его раньше, чем он совершит преступление. Несостоявшиеся убийцы отправляются в анабиозные капсулы… Общество, победившее преступность, создало идеальный мир, где нет места убийцам. Но, кажется, нет в этом мире и места для особого мнения, отличающегося от мнения большинства. Внезапно сам командир Андертон становится предполагаемым убийцей, его видят в своих видениях провидцы. Получится ли у него противостоять мнению большинства и сохранить свою жизнь?

В судебной практике существует «особое мнение» (мнение одного из судей, несогласного с окончательным приговором). В американской законодательной системе этот термин называется Minority report.

