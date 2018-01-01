Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Охотники за привидениями»

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотники за привидениями»

Режиссёры

Айвен Райтман

Ivan Reitman
Режиссёр

Актёры

Билл Мюррей

Bill Murray
АктёрDr. Peter Venkman
Дэн Эйкройд

Dan Aykroyd
АктёрDr. Raymond Stantz
Сигурни Уивер

Sigourney Weaver
АктрисаDana Barrett
Харольд Рэмис

Harold Ramis
АктёрDr. Egon Spengler
Рик Морэнис

Rick Moranis
АктёрLouis Tully
Энни Поттс

Annie Potts
АктрисаJanine Melnitz
Уильям Этертон

William Atherton
АктёрWalter Peck
Эрни Хадсон

Ernie Hudson
АктёрWinston Zeddmore
Дэвид Маргулис

David Margulies
АктёрMayor
Стивен Тэш

Steven Tash
АктёрMale Student

Сценаристы

Дэн Эйкройд

Dan Aykroyd
Сценарист
Харольд Рэмис

Harold Ramis
Сценарист
Рик Морэнис

Rick Moranis
Сценарист

Продюсеры

Берни Бриллштейн

Bernie Brillstein
Продюсер
Майкл С. Гросс

Michael C. Gross
Продюсер
Джо Медьяк

Joe Medjuck
Продюсер
Айвен Райтман

Ivan Reitman
Продюсер

Актёры дубляжа

Вадим Андреев

Актёр дубляжа
Вячеслав Баранов

Актёр дубляжа
Марина Дюжева

Актриса дубляжа
Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа
Дмитрий Полонский

Актёр дубляжа

Художники

Теони В. Элдридж

Theoni V. Aldredge
Художница
Сьюзи Бензингер

Suzy Benzinger
Художница
Марвин Марч

Marvin March
Художник

Монтажёры

Шелдон Кан

Sheldon Kahn
Монтажёр

Операторы

Ласло Ковач

László Kovács
Оператор

Композиторы

Элмер Бернстайн

Elmer Bernstein
Композитор