Актёры и съёмочная группа фильма «Охотники за привидениями»

Режиссёры
Актёры
АктёрDr. Peter Venkman
Билл МюррейBill Murray
АктёрDr. Raymond Stantz
Дэн ЭйкройдDan Aykroyd
АктрисаDana Barrett
Сигурни УиверSigourney Weaver
АктёрDr. Egon Spengler
Харольд РэмисHarold Ramis
АктёрLouis Tully
Рик МорэнисRick Moranis
АктрисаJanine Melnitz
Энни ПоттсAnnie Potts
АктёрWalter Peck
Уильям ЭтертонWilliam Atherton
АктёрWinston Zeddmore
Эрни ХадсонErnie Hudson
АктёрMayor
Дэвид МаргулисDavid Margulies
АктёрMale Student