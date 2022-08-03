Охотники за привидениями (фильм, 1984) смотреть онлайн

Культовый фильм о парапсихологах, избавляющих Нью-Йорк от сверхъестественного. В главных ролях — Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Сигурни Уивер.



Жители мегаполиса охвачены паникой: на улицах города орудуют привидения. Мэр, администрация и полиция не в состоянии справиться с ситуацией. Тогда на помощь приходит отряд ученых, занимающихся изучением паранормальных явлений. Питер Венкман, Игон Спенглер и Рэй Стэнтз создают собственное агентство по поимке призраков. Их первой клиенткой становится Дана Баррет, которая обнаруживает в своем холодильнике портал в другое измерение. Теперь друзьям предстоит перейти от теории к практике и освободить город от потусторонних существ.



