Охотники за привидениями (фильм, 1984) смотреть онлайн
О фильме
Культовый фильм о парапсихологах, избавляющих Нью-Йорк от сверхъестественного. В главных ролях — Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Сигурни Уивер.
Жители мегаполиса охвачены паникой: на улицах города орудуют привидения. Мэр, администрация и полиция не в состоянии справиться с ситуацией. Тогда на помощь приходит отряд ученых, занимающихся изучением паранормальных явлений. Питер Венкман, Игон Спенглер и Рэй Стэнтз создают собственное агентство по поимке призраков. Их первой клиенткой становится Дана Баррет, которая обнаруживает в своем холодильнике портал в другое измерение. Теперь друзьям предстоит перейти от теории к практике и освободить город от потусторонних существ.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Фэнтези
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- Режиссёр
Айвен
Райтман
- Актёр
Билл
Мюррей
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актёр
Харольд
Рэмис
- РМАктёр
Рик
Морэнис
- ЭПАктриса
Энни
Поттс
- УЭАктёр
Уильям
Этертон
- Актёр
Эрни
Хадсон
- ДМАктёр
Дэвид
Маргулис
- СТАктёр
Стивен
Тэш
- Сценарист
Дэн
Эйкройд
- Сценарист
Харольд
Рэмис
- РМСценарист
Рик
Морэнис
- ББПродюсер
Берни
Бриллштейн
- МСПродюсер
Майкл
С. Гросс
- ДМПродюсер
Джо
Медьяк
- Продюсер
Айвен
Райтман
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ТВХудожница
Теони
В. Элдридж
- СБХудожница
Сьюзи
Бензингер
- ММХудожник
Марвин
Марч
- ШКМонтажёр
Шелдон
Кан
- ЛКОператор
Ласло
Ковач
- ЭБКомпозитор
Элмер
Бернстайн