Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу
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Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу

Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.52013, Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу
Мелодрамы, Комедии99 мин12+

Сюжет

Круто, когда есть кнопка, на которую жмешь, и все становится по-твоему! Именно такая попала в руки молодому креативщику и тотальному неудачнику Леше. Теперь у него высокооплачиваемая работа, дорогая машина, стильный гардероб и, конечно, идеальная девушка. Достаточно одного клика! Просто надо знать, куда жать!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

3.2 КиноПоиск
2.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу»

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