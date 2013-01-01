Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Круто, когда есть кнопка, на которую жмешь, и все становится по-твоему! Именно такая попала в руки молодому креативщику и тотальному неудачнику Леше. Теперь у него высокооплачиваемая работа, дорогая машина, стильный гардероб и, конечно, идеальная девушка. Достаточно одного клика! Просто надо з�нать, куда жать!



Одноклассники смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.