Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.52013, Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу
Мелодрамы, Комедии99 мин12+
Сюжет
Круто, когда есть кнопка, на которую жмешь, и все становится по-твоему! Именно такая попала в руки молодому креативщику и тотальному неудачнику Леше. Теперь у него высокооплачиваемая работа, дорогая машина, стильный гардероб и, конечно, идеальная девушка. Достаточно одного клика! Просто надо з�нать, куда жать!
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Информация
Рейтинг
3.2 КиноПоиск
2.7 IMDb
- ПХРежиссёр
Павел
Худяков
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- КПАктриса
Корнелия
Поляк
- Актёр
Сергей
Друзьяк
- ТАктёр
Тимати
- Актёр
Снуп
Догг
- Актёр
Александр
Ревва
- ЖФАктриса
Жанна
Фриске
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Сценарист
Таир
Мамедов
- ПХСценарист
Павел
Худяков
- СССценарист
Святослав
Савченко
- КППродюсер
Корнелия
Поляк
- МООператор
Максим
Осадчий
- МАКомпозитор
Майкл
А. Рейган