Биография

Павел Худяков — режиссер‚ актер‚ сценарист‚ продюсер и клипмейкер. Получил две премии «Муз-ТВ». Родился в Москве 18 декабря 1983 года. Отец Павла — знаменитый кинорежиссер Константин Худяков. Не удивительно‚ что мальчик рано познакомился с миром киноискусства. Сопровождая отца, он много времени проводил на съемочных площадках. Юноша окончил среднюю школу экстерном, получив аттестат в 15 лет. Затем занимался на операторском факультете в ГИТР (Гуманитарный институт телевидения и радиовещания). После завершения обучения в вузе Павел поступил в аспирантуру ВГИКа, сдав экзамены на отлично. Рабочая биография юноши началась еще во время учебы. Получая в институте навыки оператора, он снял музыкальный клип на песню московского рэпера Deema. В дальнейшем Павел работал с российскими музыкантами‚ создавал клипы для Жанны Фриске, Стаса Пьехи, Сергея Лазарева, Тимати и других звезд. Худяков сотрудничал и с зарубежными знаменитостями — снимал клипы для Томаса Андерса, Ja Rule и других. Студия «Худяков Продакшн» создает видеоролики по полному циклу — от подготовки сценария до подписания контракта с музыкальными каналами. В 2012 году Павел пробовал себя как режиссер и сценарист в фильме «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу». В фильмографии Павла Худякова четыре актерских работы. В киноленте «Чернобыль», снятой в 2020 году‚ он исполнил роль второго плана. В остальных трех фильмах сыграл самого себя.