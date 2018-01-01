Биография

Корнелия Поляк — российская актриса и продюсер. Родилась в Москве 31 октября 1984 года. Во время учебы в школе Корнелия была творческой личностью и уже тогда знала, что будет поступать во ВГИК. Ее планы осуществились – закончила знаменитый университет кинематографии, но творческую биографию начала с продюсерской деятельности. Креативная выпускница занялась созданием музыкальных клипов и рекламных видео, став продюсером компании «Худяков Production». Владельцем этой студии является ее супруг Павел Худяков. В студии созданы видео с участием Григория Лепса, Тимати, Вали Карнавал, Азамата Мусагалиева. Корнелия снималась как модель в глянцевых журналах, рекламируя бренды с мировым именем: Dior, Dolce & Gabbana, Rolex, Cartier. В кино творческий путь Корнелии Поляк пока ограничивается одним фильмом «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу», снятым П. Худяковым в 2012 году. После съемок актриса вернулась к продюсерской деятельности.