Фильм «Однажды в Риме» – это романтическая комедия, снятая режиссером Марком Стивеном Джонсоном и вышедшая на большой экран в 2010 году. Для участия в фильме он пригласил таких актеров, как Кристен Белл, Джош Дюамель, Алексис Дзена, Джон Хидер, Дэкс Шепард, Уилл Арнет, Анжелика Хьюстон, Дон Джонсон и неподражаемого короля комедий — Денни ДеВито. Фильм «Однажды в Риме» рассказывает историю девушки по имени Бет. Успешная и одинокая, работая куратором музея Гуггенхайма, она находится в той стадии своей жизни, когда любовь кажется ей непозволительной роскошью. Бет летит в Рим, чтобы навестить свою младшую сестру Джоанну и присутствовать на ее спонтанной свадьбе. Там она встречает Николаса Бимона, который спасает ее от пары сложных ситуаций, но в итоге оказывается таким же неуклюжим, как и сама Бет. Тем не менее, молодые люди находят общий язык. И как только Бет снова поверила в любовь, она видит, как Ник целуется с другой женщиной, которая оказывается кузиной жениха. Немного выпив и заревновав Ника, увидев его с другой женщиной, Бет вынимает из фонтана любви несколько монет. Джоанна рассказывает, что согласно древней легенде, если забрать монетки из фонтана, то их владельцы влюбятся в тебя. И вот, у Бет оказывается сразу несколько поклонников, которые следуют за ней в Нью-Йорк. Чтобы разрушить чары внезапных поклонников, Бет должна вернуть монетки в фонтан или их законным владельцам. Как она это сделает и что из этого выйдет, вы узнаете, посмотрев этот фильм. Кино «When in Rome» придется по душе всем любителям романтических комедий со счастливым концом. Вам понравится следить за приключениями Бет, которая благодаря своей неуклюжести попадает в комичные ситуации, но, несмотря на весь свой скептицизм по поводу настоящей любви, все же находит ее. Саундтрек к картине «Однажды в Риме» включает в себя 18 песен, среди которых хиты от Кэти Перри, Адель и Паоло Нутини. Трейлер к фильму, фото актеров со съемочной площадки и, конечно же, сам фильм вы можете посмотреть бесплатно онлайн в сети интернет.

