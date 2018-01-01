Биография

Дэкс Шепард — американский актер, режиссер, сценарист, продюсер и монтажер. Родился в Милфорде 2 января 1975 года. В школьные годы проявлял интерес к актерскому мастерству, что предопределило его карьерный выбор. После окончания высшей школы Walled Lake Central он продолжил обучение в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где получил степень бакалавра в области антропологии. Дебют Дэкса Шепарда в кино состоялся в 1998 году с небольшой роли в фильме «Кое-что о Дэнни». Прорывом для него стала работа в популярном телешоу «Подстава», где он выступал в роли ведущего. Стал известен широкой аудитории благодаря комедийным фильмам «Трое в каноэ» и «Затура: Космическое приключение». Исполнил яркие роли в фильмах «Свидание моей мечты» и «Идиократия». Привлек внимание зрителей и критиков игрой в драме «Судья». На телевидении получил признание за роль в сериале «Родители». Его появление в таких сериалах, как «Меня зовут Эрл», «В Филадельфии всегда солнечно» и «Парки и зоны отдыха», подчеркнуло его комедийный талант. Преуспел в режиссуре и сценарном деле, особенно выделяется его работа над фильмом «Хватай и беги», где он не только снялся в главной роли, но и выступил сценаристом, режиссером и продюсером. Озвучил одного из персонажей в популярном анимационном фильме «Щенячий патруль в кино».