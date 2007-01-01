Одна любовь на миллион (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Митяй и Аня не знали о существовании друг друга. Пока не согласились принять участие в сомнительной авантюре: он — чтобы выручить друга, она — чтобы заработать. Юные герои не сразу догадываются, что им грозит смертельная опасность. Остаться в живых и не потерять себя, избавиться от фальшивого миллиона и сохранить свою любовь — они выбирают всe сразу. Поэтому у них есть шанс.



Одна любовь на миллион смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.