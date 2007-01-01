Одна любовь на миллион (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Одна любовь на миллион
Комедии105 мин18+
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Сюжет
Митяй и Аня не знали о существовании друг друга. Пока не согласились принять участие в сомнительной авантюре: он — чтобы выручить друга, она — чтобы заработать. Юные герои не сразу догадываются, что им грозит смертельная опасность. Остаться в живых и не потерять себя, избавиться от фальшивого миллиона и сохранить свою любовь — они выбирают всe сразу. Поэтому у них есть шанс.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Щегольков
- РКАктёр
Руслан
Курик
- Актриса
Лина
Миримская
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- Актриса
Елена
Морозова
- Актёр
Вл�адимир
Симонов
- Актёр
Сергей
Астахов
- АБАктёр
Александр
Берда
- АКАктёр
Алексан�др
Карамнов
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- АКАктёр
Андрей
Краско
- СОСценарист
Сергей
Осипьян
- ВССценарист
Валентин
Спиридонов
- АЗСценарист
Алексей
Зернов
- СФПродюсер
Сергей
Фикс
- ЕГПродюсер
Евгений
Гиндилис
- ЮИПродюсер
Юлия
Иванова
- ВТХудожник
Владимир
Трапезников
- ААМонтажёр
Альбина
Антипенко
- ПДОператор
Петр
Духовской