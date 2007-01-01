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Одна любовь на миллион

Одна любовь на миллион (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Одна любовь на миллион
Комедии105 мин18+

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Сюжет

Митяй и Аня не знали о существовании друг друга. Пока не согласились принять участие в сомнительной авантюре: он — чтобы выручить друга, она — чтобы заработать. Юные герои не сразу догадываются, что им грозит смертельная опасность. Остаться в живых и не потерять себя, избавиться от фальшивого миллиона и сохранить свою любовь — они выбирают всe сразу. Поэтому у них есть шанс.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одна любовь на миллион»

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