Одинокий рейнджер (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Lone Ranger
Комедия, Приключения143 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
История блюстителя закона Джона Рида, который с помощью индейца Тонто стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедливости. Тонто с юмором и небылицами повествует о тех приключениях, которые пришлось пережить двум непохожим друг на друга героям, сведенным судьбой для того, чтобы вместе сражаться против общего врага.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время143 мин / 02:23
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Гор
Вербински
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Арми
Хаммер
- Актёр
Том
Уилкинсон
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- Актёр
Барри
Пеппер
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- БПАктёр
Брайант
Принц
- Актёр
Стивен
Рут
- Актёр
Леон
Риппи
- ДХСценарист
Джастин
Хэйс
- ТЭСценарист
Тед
Эллиот
- ТРСценарист
Терри
Россио
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- Продюсер
Гор
Вербински
- Продюсер
Джонни
Депп
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- АААктёр дубляжа
Александр
Аравушкин
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ДБХудожник
Джон
Билингтон
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- ДСХудожник
Доменик
Сильвестри
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- ШКХудожница
Шерил
Карасик
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хэйгуд
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- ББОператор
Боян
Бацелли
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер