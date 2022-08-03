Одинокий рейнджер (фильм, 2013) смотреть онлайн

История блюстителя закона Джона Рида, который с помощью индейца Тонто стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедливости. Тонто с юмором и небылицами повествует о тех приключениях, которые пришлось пережить двум непохожим друг на друга героям, сведенным судьбой для того, чтобы вместе сражаться против общего врага.

