Одинокий рейнджер

Одинокий рейнджер (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Lone Ranger
Комедия, Приключения143 мин12+

О фильме

История блюстителя закона Джона Рида, который с помощью индейца Тонто стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедливости. Тонто с юмором и небылицами повествует о тех приключениях, которые пришлось пережить двум непохожим друг на друга героям, сведенным судьбой для того, чтобы вместе сражаться против общего врага.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
143 мин / 02:23

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одинокий рейнджер»