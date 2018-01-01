Wink
Фильмы
Одиноким предоставляется общежитие
Актёры и съёмочная группа фильма «Одиноким предоставляется общежитие»

Актёры и съёмочная группа фильма «Одиноким предоставляется общежитие»

Режиссёры

Эльдар Рязанов

Эльдар Рязанов

Режиссёр

Актёры

Евгений Леонов

Евгений Леонов

АктёрАфанасий Бубенцов
Олег Басилашвили

Олег Басилашвили

Актёрграф Мерзляев
Ирина Мазуркевич

Ирина Мазуркевич

АктрисаНастя Бубенцова / вокал
Станислав Садальский

Станислав Садальский

Актёркорнет Плетнев / вокал
Валентин Гафт

Валентин Гафт

Актёрполковник Покровский / вокал
Георгий Бурков

Георгий Бурков

АктёрАртюхов
Зиновий Гердт

Зиновий Гердт

Актёрпродавец попугаев
Виктор Павлов

Виктор Павлов

Актёртюремщик
Борислав Брондуков

Борислав Брондуков

Актёртюремщик
Владимир Носик

Владимир Носик

Актёргусар

Сценаристы

Григорий Горин

Григорий Горин

Сценарист
Эльдар Рязанов

Эльдар Рязанов

Сценарист

Продюсеры

Борис Криштул

Борис Криштул

Продюсер

Художники

Нэлли Фомина

Нэлли Фомина

Художница

Монтажёры

Валентина Кулагина

Валентина Кулагина

Монтажёр

Операторы

Владимир Нахабцев

Владимир Нахабцев

Оператор

Композиторы

Андрей Петров

Андрей Петров

Композитор