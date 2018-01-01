Актёры и съёмочная группа фильма «Одиноким предоставляется общежитие»

WinkФильмыОдиноким предоставляется общежитиеАктёры и съёмочная группа фильма «Одиноким предоставляется общежитие»
Режиссёры
Актёры
АктёрАфанасий Бубенцов
Евгений Леонов
Актёрграф Мерзляев
Олег Басилашвили
АктрисаНастя Бубенцова / вокал
Ирина Мазуркевич
Актёркорнет Плетнев / вокал
Станислав Садальский
Актёрполковник Покровский / вокал
Валентин Гафт
АктёрАртюхов
Георгий Бурков
Актёрпродавец попугаев
Зиновий Гердт
Актёртюремщик
Виктор Павлов
Актёртюремщик
Борислав Брондуков
Актёргусар