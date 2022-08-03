Одесса (фильм, 2018) смотреть онлайн
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О фильме
Отечественная драма о семье, любви и иронии судьбы.
Борис, журналист-международник, привозит сына в Одессу погостить у бабушки и дедушки. Сам он должен лететь в командировку в Бонн, однако планы приходится поменять: город закрывают на карантин из-за эпидемии холеры. Так вся семья оказывается запертой в маленькой квартире старших Давыдовых, где кроме них самих живут две их дочери с мужьями-неудачниками. Сын Бориса Валерик не против остаться в гостях подольше, а вот сам журналист отнюдь не рад перспективе вынужденного сближения с родственниками. Неизвестно, сколько им придется прожить вместе, но чем дальше идет время, тем больше герои начинают задаваться вечными вопросами о жизни и смерти. Какие ответы они найдут в закрытом городе посреди бушующей холеры?
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Рейтинг
- Режиссёр
Валерий
Тодоровский
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- Актриса
Евгения
Брик
- ССАктёр
Степан
Середа
- СЭАктёр
Станислав
Эвентов
- ВУАктриса
Вероника
Устимова
- Актёр
Сергей
Сосновский
- Актёр
Сергей
Муравьёв
- МБСценарист
Максим
Белозор
- ДИСценарист
Дмитрий
Иванов
- Продюсер
Леонид
Ярмольник
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- АБПродюсер
Анастасия
Бирюкова
- Продюсер
Дмитрий
Давиденко
- АОХудожник
Александр
Осипов
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- РВОператор
Роман
Васьянов
- Композитор
Анна
Друбич