Отечественная драма о семье, любви и иронии судьбы.



Борис, журналист-международник, привозит сына в Одессу погостить у бабушки и дедушки. Сам он должен лететь в командировку в Бонн, однако планы приходится поменять: город закрывают на карантин из-за эпидемии холеры. Так вся семья оказывается запертой в маленькой квартире старших Давыдовых, где кроме них самих живут две их дочери с мужьями-неудачниками. Сын Бориса Валерик не против остаться в гостях подольше, а вот сам журналист отнюдь не рад перспективе вынужденного сближения с родственниками. Неизвестно, сколько им придется прожить вместе, но чем дальше идет время, тем больше герои начинают задаваться вечными вопросами о жизни и смерти. Какие ответы они найдут в закрытом городе посреди бушующей холеры?



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