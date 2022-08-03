Cпустя год после ужасных событий, Сидни Кэмпбелл, Бренда, Рэй и Мелкий стали студентами колледжа. Ребята отправляются в замок профессора Олдмана, который пригласил студентов поучаствовать в эксперименте по изучению призраков. Ребята нужны ему в качестве приманки...

