Очень страшное кино 2 (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.92001, Scary Movie 2
Ужасы, Комедия79 мин18+
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О фильме
Cпустя год после ужасных событий, Сидни Кэмпбелл, Бренда, Рэй и Мелкий стали студентами колледжа. Ребята отправляются в замок профессора Олдмана, который пригласил студентов поучаствовать в эксперименте по изучению призраков. Ребята нужны ему в качестве приманки...
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Кинен
Айвори Уайанс
- Актриса
Анна
Фэрис
- Актёр
Шон
Уайанс
- Актёр
Марлон
Уайанс
- Актриса
Реджина
Холл
- КМАктёр
Кристофер
Мастерсон
- КРАктриса
Кэтлин
Робертсон
- Актёр
Дэвид
Кросс
- Актёр
Тим
Карри
- Актриса
Тори
Спеллинг
- Актёр
Крис
Эллиот
- ЭФСценарист
Элисон
Фаус
- ДПСценарист
Дейв
Полски
- МЭСценарист
Майкл
Энтони Сноуден
- СДПродюсер
Сью
Джетт
- ТМПродюсер
Тони
Марк
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- СГАктриса дубляжа
Софья
Горшкова
- АМАктёр дубляжа
Александр
Морозов
- КСХудожница
Катрин
Смит
- БКХудожник
Боб
Кенсинджер
- ТДМонтажёр
Томас
Дж. Нордберг
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- СБОператор
Стивен
Бернштейн
- ММКомпозитор
Марк
МакГрат