Очень страшное кино 2
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Очень страшное кино 2

Очень страшное кино 2 (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.92001, Scary Movie 2
Ужасы, Комедия79 мин18+

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О фильме

Cпустя год после ужасных событий, Сидни Кэмпбелл, Бренда, Рэй и Мелкий стали студентами колледжа. Ребята отправляются в замок профессора Олдмана, который пригласил студентов поучаствовать в эксперименте по изучению призраков. Ребята нужны ему в качестве приманки...

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень страшное кино 2»